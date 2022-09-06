أخطاء طهي شائعة نكررها دون أن ندرك ما تفعله بوجباتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد تستغرق الدراسة في مدارس الطهي من عدة أشهر إلى 4 سنوات، لكنك لست مضطراً إلى قضاء كل هذا الوقت من أجل تطوير مهاراتك في الطهي.

يوجد الكثير من الطهاة البارعين وسط الأشخاص العاديين، يقدمون أفضل الوجبات لعائلاتهم، إلا أن بعض الأخطاء الشائعة في المطبخ هي ما تمنعهم من أن يكونوا مثل الطهاة المحترفين.

إليك عدداً من الأخطاء التي كثيراً ما نرتكبها في المطبخ وكيفية استبدالها بأخرى صحيحة وأكثر فاعلية وفقاً لموقع برايت سايد.

1. نطهو الخضروات لوقت طويل جداً

تحتوي الخضروات على الكثير من العناصر الغذائية الصحية، لكن تسخينها لوقت طويل يؤدي إلى انخفاض عدد العناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة أن ذلك يجعل مذاق وجبات الخضروات أقل لذة.

البديل الأفضل لسلق وغلي الخضروات لوقت طويل هو إعدادها على البخار، وفقاً للطاهية وخبيرة التغذية ميشيل دوداش، الطهي على البخار يجعل الطعام أكثر صحة وألذ مذاقاً.

2. نتجاهل وضع الملح في خميرة الخبز

تضمن الخميرة عالية الجودة إعداد مخبوزات لذيذة ورائعة. لكن كما تبين، يمكنك التحكم في الخميرة عن طريق الملح.

إذا احتجت إلى ارتفاع العجين بشكل أسرع، لا تضع عليه الملح. لكن إذا لم تضع أي ملح على الإطلاق، سيفقد الخبز كل كثافته وحجمه.

3. عدم تمليح المياه قبل سلق البيض

البيض من أشهر الأطعمة في وجبات الإفطار، وعادة ما يمكن سلقه بسرعة كبيرة، لكن حتى هذه العملية البسيطة يمكن تحسينها بحيلة بسيطة: إضافة الملح إلى المياه قبل السلق.

وبفضل الملح، سيظل بياض البيض داخل القشرة حتى إذا انكسرت، لأن المياه المالحة تساعد بياض البيض على التخثر بشكل أسرع.

4. عدم نقع البطاطس في الماء

نقع البطاطس في المياه يساعد على التخلص من النشا الزائد وجعلها أكثر صحة. كما قد يؤدي النشا الزائد إلى تكوين طبقة خارجية لاصقة.

اترك البطاطس في المياه الباردة لعدة ساعات، وسوف تلاحظ أن المياه تصبح داكنة في الأسفل، ومن حين لآخر، يمكنك تغيير المياه لإزالة النشا الذي قد يظل على البطاطس.

5. عدم غسل الخضروات بالمياه الباردة بعد التقشير

كثيراً ما نترك الخضروات ساخنة بعد تقشيرها، بانتظار دورها في الوصفة. لكن من أجل الحفاظ على المذاق والملمس الخارجي المقدد، يمكنك غسل الخضروات بالمياه الباردة أو حتى وضعها في الثلج.

إذا لم تفعل ذلك، لن تتوقف العمليات الحرارية ولا عملية الطهي.

6. تقشير قطعة واحدة من الثوم في كل مرة

نقضي ساعات طويلة في المطبخ من أجل العديد من المهام الصغيرة التي تبدو بسيطة جداً للوهلة الأولى. على سبيل المثال، نقشر الثوم قطعة واحدة في كل مرة.

لكن الطريقة الأكثر فاعلية هي قطع رأس الثوم إلى نصفين، ووضعها على الطاولة، والضرب عليها بالسكين. وكي تكون العملية أبسط، عليك بإزالة منطقة الجذور أولاً.

7. وضع الملح على البيض المخفوق في بداية الطهي

من الأخطاء الشائعة وضع الملح في بداية إعداد البيض المخفوق، لأن ذلك يدمر قوام البيض ويجعله أكثر سيولة.

من الأفضل إضافة الملح في نهاية عملية الطهي، وفقاً للطاهي الشهير غوردون رامزي. يعتقد رامزي أن هذه هي الخطوة الأهم من أجل إعداد أفضل بيض مخفوق.

8. عدم إضافة الملح على القهوة

رغم أن إضافة الملح إلى القهوة عادة شائعة في العديد من الدول، قد تبدو بالنسبة للبعض غريبة إلى حد ما.

لكن الملح يمنح القهوة مذاقاً جديداً، ويحسن طعمها إذا كان مراً أكثر من اللازم.

في عام 2009، اقترح خبير علوم الغذاء ألتون براون إضافة الملح في إحدى حلقات برنامج الطهي Good Eats.

وقال إن الملح يعادل المرارة أفضل من السكر كما يخفف من مذاق المياه الغريب. وفقاً لبراون، ينبغي إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب مياه وملعقتي قهوة.