أفكار مختلفة لـ«لانش بوكس» المدرسة بعيدا عن الجبن.. عشان لو أولادك بيرفضوها

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع دخول المدارس، تبدأ حيرة الأمهات اليومية في تحضير «لانش بوكس» للأبناء، وخاصة إذا كان أحدهم لا يفضل تناول الجبن أو ممنوع منها، فيكون الأمر أكثر صعوبة عليهن، حيث في هذه الحالة يحتاجن للتنوع يوميا في أنواع مختلفة.

وتقدم الشيف أمينة محمد، عبر «هن»، أفكارا متنوعة ومختلفة للأمهات بعيدا عن الجبن، لعمل «لانش بوكس» متكامل ويحتوي على فوائد للأبناء، حيث يفضل اختيار علب تعبئة الغذاء الملونة ووضع الطعام بطرق تشد انتباههم وتجعلهم يتناولون جميع الأكل.

ويجب أن يكون «اللانش بوكس»، متنوع ويحتوي على توست أو سندوتش مع الصنف المختار ومعه عصير أو لبن مع ثمرة فاكهة أو بسكويت أو كيك أو شوكولاتة، كما لابد أن تحرص الأم على عدم وضع نوع من الطعام الذي تكون رائحته نفاذة.

أفكار متنوعة لـ«اللانش بوكس» بخلاف سندوتشات الجبن

- البيض المسلوق مع التوست.

- الزبادي أو الزبادي اليوناني مع بقسماط وثمرة فاكهة.

- زبدة الفول السوداني مع التوست.

- مكسرات مثل اللوز وعين الجمل.

- الفول.

- ناجتس الخضراوات أو الدجاج.

- الفواكه حسب الموسم.

- قطعة بيتزا أو الميني بيتزا.

- قطع من الطماطم أو الخيار أو الذرة.

- توست شوكولاتة.

- الفواكه المجففة.

اللانش بوكس في المدرسة

-مقرمشات مثل الشوفان أو بسكويت.

- باتيه أو كرواسون.

- بطاطس مصنوعة في المنزل.

- ساندويتش تونة.

- عصائر طبيعية.

- ساندويتش بطاطس بوريه.

- كيك منزلي.

- ساندويتش برجر.

- ساندويتش كفتة.

- كوكيز.

- علب الحليب الصغيرة.

- ساندويتش هوت دوج.

- ساندويتش لحمة مفرومة.