الامارات | فيلمان عربيان يفوزان بجوائز شركاء مركز السينما العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اثنان من شركاء مركز السينما العربية عن جوائزهم لمشروعات الأفلام العربية في ورشة "فاينال كات فينيسيا"، ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث أعلنت شركة MAD Solutions عن فوز مشروع الفيلم الروائي "ضوء أسود" للمخرج الجزائري كريم بن صلاح، وتتمثل الجائزة في خدمات التسويق والتوزيع للفيلم في العالم العربي. وفاز مشروع الفيلم الروائي "إنشالله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد بدعم مادي من مهرجان الجونة السينمائي قيمته 5 آلاف دولار.

MAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي هما شريكان في مركز السينما العربية الذي يتواجد في المهرجان للدورة السابعة على التوالي، وتستمر جائزة MAD Solutions للسنة الثامنة على التوالي ضمن الورشة، بينما جائزة مهرجان الجونة السينمائي هي السادسة للمهرجان ضمن الورشة.

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي، جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك وملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

وتهدف "فاينال كات فينيسيا" إلى تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.