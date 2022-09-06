الامارات | تأكل لحم الاقدام.. حقيقة مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض رواد شواطئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية لتجربة مخيفة، عندما قامت قشريات صغيرة تأكل اللحم، تعرف باسم «القروش الصغيرة»، بمهاجمة أقدامهم، التي نزفت بحسب شهادات رواد عاشوا التجربة التي وصفوها بالمرعبة.

وذكر موقع «لايف ساينس» العلمي، أن القشريات التي تأكل اللحم، وتسافر في أسراب تضم الوحدة منها نحو ألف مخلوق، وأوضح موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن هذا المخلوق تضم أيضا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش بالمياه العذبة والمالحة.

وقالت تارا سافاج، وهي إحدى رواد شاطئ في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا: «كان الأمر مؤلما. قفزت من الماء وكان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي، شعرت كأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة عضتني»، حسب ما نقلت " سكاي نيوز عربية "،عن شبكة «سي بي إس8».

وتابعت: «غسلت قدمي وشعرت بالراحة بعد حوالي 15 دقيقة، ومع ذلك، عندما وضعت يدي في ماء البحر مرة أخرى، قامت واحدة أخرى بعض إصبعي».

وقال الأستاذ في معهد «سكريبس» لعلوم المحيطات، ريان هيشينغر، إن هذا النوع من القشريات يتواجد في شواطئ كاليفورنيا على مدار السنة.

ووفقا لخبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد هذه الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد. وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى جرفت إلى الشاطئ، فستنقض عليها هذه «الحشرات» بسرعة.

وعلى الرغم من أنهم يفضلون تناول الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن «ينقضوا» على البشر، وهذا ما حدث في سواحل كاليفورنيا.