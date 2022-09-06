الامارات | زوجتين في عرس واحد..عريس جزائري يثير عاصفة من الجدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بخبر زواج رجل من امرأتين في حفل زفاف واحد، وسط حالة من الذهول، خاصة بعد انتشار وتداول صورهم على نطاق شبي واسع.

وذكرت تقارير صحافية جزائرية، أن الرجل الذي يدعى رشيد، وهو من ولاية سكيكدة، أقام حفل زفاف كبير جمع خلاله بين عروستين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور الرجل مع عروستيه اللتين وقفتا بجواره بفستانين أبيضين، فيما تشاركت أسر وأصدقاء الأطراف الثلاثة، الفرحة في الحفل،ومن بين الصور التي أثارت ردود فعل كبيرة صورة دعوة حفل الزفاف، التي تضمنت اسم العريس، والعروستين، بحسب " سكاي نيوز".

وتساءل الآلاف ممن تداولوا الخير وصوره، حول الكيفية التي تمكن من خلالها الرجل من إقناع المرأتين بالموافقة على مثل هذا الأمر الغريب، انقسمت الآراء بين مؤيد لهذه الخطوة، والتأكيد على أنها موفرة ماديا، فيما رأى آخرون أنه كان من المفترض أن تحظى كل امرأة منهن بحفل خاص بها لتكمل فرحتها.