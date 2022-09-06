للرجل.. اعرف كيف يؤثر ضعف عضلات الحوض على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد يعاني العديد من الرجال من ضعف عضلات الحوض، التي يمكن أن تؤثر على صحة الجسم، دون معرفة ذلك.

لذا نتعرف في على تأثير ضعف العضلات على صحة الرجل، وكيفية علاجها، وذلك وفقًا لما ذكره healthymale.

أسبابه

نتيجة التعرض لجراحة.

الإصابة بالإمساك المزمن.

زيادة الوزن بصورة مفرطة.

متابعة التمارين الرياضية القوية بما في ذلك رفع الأثقال.

أعراضه

تسرب البول خلال ممارسة الأنشطة مثل الجري أو القفز أو العطس.

تكرار التبول.

تسرب البزار.

ألم الأمعاء.

ضعف الانتصاب.

تأثير ضعف عضلات الحوض على صحة الرجال

لعضلات قاع الحوض تأثير على الصحة الجنسية عند الرجال، حيث تقلل العضلات الضعيفة من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء التناسلية الذكورية، مما يؤدي إلى المعاناة من ضعف الانتصاب.

تمارين لتقوية قاع الحوض

قبل البدء في ممارسة تمارين عضلات قاع الحوض ، والتي تسمى أيضًا تمارين كيجل ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب تذكرها:

لا تشد اردافك عند أداء هذه التمارين

حافظ على استرخاء ساقيك

استمر بالتنفس

الضغط والرفع بدلاً من الضغط بإحكام.

مع وضع هذه النصائح في الاعتبار، إليك الخطوات التالية:

اضغط واسحب عضلات مجرى البول والشرج في نفس الوقت، بينما تستمر في التنفس، شد عضلاتك لمدة 3-5 ثوانٍ لتدريب ألياف "التحمل" البطيئة التي تساعد على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه.

كرر حركة الضغط 10 مرات، حاول الحصول على 3-5 ثوان من الرفع والضغط، و 3-5 ثوان من الراحة بين كل تكرار، إذا لم تتمكن من الوصول لتلك المدة، فحاول الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

يجب أن يتكرر هذا أيضًا في إجراء سريع بمعدل ثانية واحدة لكل دورة، حيث يعمل هذا على تدريب ألياف عضلات قاع الحوض سريعة الارتعاش، المسؤولة عن وظيفة النشوة الجنسية والقذف.

حاول القيام بثلاث مجموعات من 10 ضغطات سريعة و 10 تمرينات بطيئة (إجمالي 60 مرة) كل يوم.

يمكنك أداء التمارين في وضع الاستلقاء أو الجلوس أو الوقوف، حاول البقاء في وضع واحد خلال التمرين للحصول على أفضل النتائج.