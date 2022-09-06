حكاية شاب دخل في غيبوبة بعد ابتلاعه 30 حشرة ولدغته 20 ألف نحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أصيب شاب أمريكي بغيبوبة استمرت أسبوع، بعد تعرضه للدغ 20 ألف نحلة أثناء

أوستن بيلامي، يبلغ من العمر 20 عامًا، من ولاية أوهايو في أمريكيا، الذي كان يقص شجرة ليمون في الأسبوع الماضي، وخلال ذلك بقطع خلية نحل عن غير قصد، ما تسبب في تجمع آلاف النحل الأفريقي القاتل حول رأسه و رقبته وكتفيه.

لم يكن الشاب بمفرده، كان معه جدته "فيليس إدواردز"، وعمه يراقبونه من الأرض، وعندما قطع الخلية بدء النحل في مطاردته، حيث كان يصيح ويطلب المساعدة، ولكن تعرضت الجدة والعم إلى الهجوم من قبل النحل وكانوا غير قادرين على المساعدة، وذلك حسبما ذكر موقع fox19.

وتعرض الشاب إلى اللسع من ما يصل إلى 20000 ألف نحلة، مع العلم قام بابتلاع 30 حشرة، وتسبب ذلك في دخوله بغيبوبة، تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفقًا لما صرحت به الأم "شوانا كارتر".

وأوضحت كارتر، أن المتخصصون في المستشفى كانوا يمتصون النحل من الشاب حتى صباح الأحد، حيث تسبب ذلك في فقدانها للوعي، لعدم القدرة على تحمله.

وتابعت والدته، أن أوستن استيقظ من الغيبوبة، ولكنه ظل في المستشفى، إلا أن يتعافى بشكل تام.

قالت إنها فقدت الوعي عندما سمعت لأول مرة بما حدث لابنها، قالت: "لقد كان مجرد الكثير بالنسبة لي لتحمله".

استطاع بيلامي الإفاقة من غيبوبته، لكنه ظل في المستشفى إلى أن يتعافى تمامًا.

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