7 أبناء وأمهاتهم الأربعة يقتحمون حفل زفاف الأب ويضربونه: "مش بيصرف علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تحول حفل زفاف في الهند إلى شجار، بعد أن اجتمع حشد كبير من أقارب العريس وضربوه ضربًا مبرحًا.

يبدو أن الهند أرض الحكايات الغريبة، فقبل أيام تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تركض خلف رجل من أجل الزواج منها، في ولاية بهار.

واليوم، نقل موقع "indiatimes"، تفاصيل حفل زفاف لرجل يبلغ من العُمر 55 عامًا وأراد الزواج للمرة الخامسة، غير إن أبنائه السبعة وأمهاتهم اقتحموا حفل الزفاف، وأفسدوه.

بدأت مشاجرة بعد أن أخبر الأبناء عائلة العروس وتصاعدت إلى شجار، حيث هربت العروس، بعد أن تجمع حشد كبير بالفرح وتلقى العريس ضربًا مبرحًا.

وقال مفتش مركز شرطة كوتوالي تيج براكاش سينغ: "أبلغ أطفال العريس الشرطة بالحادث، بعد ذلك وصلنا إلى المكان واعتقلنا المتهم".

زعم الأطفال أن والدهم توقف عن تزويدهم بالمال لتلبية الاحتياجات الشهرية، وعندما اكتشفوا أنه تزوج خمس مرات، قرروا التصرف.

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