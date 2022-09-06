أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر.. اعرفي أكتر واحدة تتحمل مدة طويلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبحث الكثير من الأشخاص هذه الأيام عن أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر، قبل نهاية موسمها، لاستخدامها فيما بعد وخاصة خلال شهر رمضان، ويتساءل البعض عن أكثر الأنواع المناسبة التي تصلح لذلك، وهو ما يرصده «هن»، في السطور التالية، وفقا للمهندس سيد عسكر، صاحب أحد المشاتل الشهيرة والمهندس إسماعيل مبارك، أحد أكبر مصدري أنواع المانجو المُخزنة.

وشرح «إسماعيل»، أن مانجو الزبدية تعد من أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر، لمدة طويلة، موضحا أن هناك أيضا أنواع أخرى يمكن تحزينها إلا أنها سوف تحتاج إلى طريقة معينة في التقطيع والحفظ في درجة حرارة معينة حتى لا تتغير خواصها مثل «التيمور، العويس، الكيت والكنت».

أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر

فيما وصف «عسكر»، المانجو الزبدية التي تعد أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر، فشكلها بيضاوي عريض ومنضغط قليلا للداخل، ويكون متوسط وزنها تقريبا 550 جم، ولونها في بعض الثمار أخضر داكن، وتكون أصفر أثناء مرحلة النضج.

وقال، قشرة المانجو الزبدية ناعمة وسميكة كما أنه من الصعب اختراق ذبابة الفاكهة لها، وبالنسبة للب الداخلي فاللون أصفر داكن يميل للبرتقالي، والبذرة حجمها كبير وغنية بالألياف وهي تصلح للتخزين حيث إنها تستخدم مركزات عصائر.

أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر.. أبرزها الزبدية

فيما أكد إسماعيل أن أفضل أنواع المانجو للتخزين في مصر، المستخدمة للعصائر، هي الزبدية كونها تتحمل التخزين لوقت طويل، حيث تحتاج في بداية تخزينها إلى درجة حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وبعد ذلك يتم حفظها بثلاجات ضخمة في درجة حرارة 4 تحت الصفر.