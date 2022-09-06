خبيرة تغذية توضح الطريقة السليمة لتناول اللحوم المصنعة: مرتين كل شهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه الكثير من الأمهات، مشكلات كبيرة مع الأطفال الذين اعتادوا على تناول اللحوم المصنعة بمختلف أشكالها، منذ الصغر، لتصبح الوجبات الرئيسية والأساسية في يومهم، ويبتعدوا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والمعادن التي تفيد الجسم، وحينما تقرر منعهم تدخل في صراع كبير مع الأبناء، خاصة البرجر واللانشون والسوسيس، التي يمكن أن تصيب الجسم بمشاكل صحية كبيرة.

أضرار اللحوم المصنعة

وتحدثت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة تغذية، عن الطريقة السليمة لتناول اللحوم المصنعة، وأضرار الزيوت، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «اللحوم المصنعة كفاية مرة أو 2 في الشهر بالكتير، ويكون ساندوتش واحد في المرة، سواء برجر أو سوسيس أو بسطرمة أو لانشون، مع تناول عصير ليمون أو برتقال، أو كيوي أو أي مكون يحتوي على فيتامين سي، لمحاربة الشوارد الحرة التي دخلت مع اللحوم المصنعة للأجسام، وتتسبب في حدوث كمية من الشوارد وبيكون لها تأثير مسرطن، وهي مثل العدو الذي يحتل الجسم، حتى لا يؤثر بالسلب على صحة الأسر والأطفال بشكل خاص، يجب أن يكون هناك فاصل زمني على الأقل 15 يوما، بين الساندوتش والآخر، كما يعتبر فيتامين سي، من أقوى أنواع الأكسدة».

أضافت الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، أن الشوارد الحرة عبارة عن جزيئات غير مستقرة تتسبب في تلف الخلايا الحية في جسم الإنسان، والتي تظهر أثناء عمليات الأيض أو التمثيل الغذائي.

نصائح تغذية للأطفال

«سلطة خضراء وعصير وثمرة الكيوي والطماطم الغنية بفيتامين سي»، هكذا تحدثت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، عن الطريقة السليمة لتناول اللحوم المصنعة، خلال استضافتها في البرنامج: «يجب أن يحتوي الطعام على فيتامين سي، كما أوجه رسالة للأمهات بعدم جعل الأطفال يعتادون في الصغر على تناول اللحوم المصنعة، يجب منع دخولها المنزل، مكسبات الطعم تدمر الصحة، الطفل يستطع تمييز الأطعمة المختلفة، كما يجب عدم دخول الأطعمة ذات المذاق الحادق والحلو في آن واحد، حتى لا يميل الطفل لتناول شيء معين».

كما حذرت الدكتورة منال عز الدين، من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، قائلة: «ممنوع المياة الغازية والبطاطس المقلية إذ أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والتي تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم، وزيادة الوزن، جرام الزيت الواحد يعطي 9 سعرات حرارية، يجب تغيير الزيت بعد استخدامه مرتين أو 3 مرات، لذا يجب التخلص منه، حتى لا يؤثر بالسلب على الصحة».