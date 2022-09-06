20 نصيحة لحياة سعيدة بدون ضغوط.. حافظ على أصحابك الشغل مش هيشيلك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يختار كل شخص طريقة حياته التي يعيشها، سواء بالإيجابية أو السلبية، وأحيانا يحتاج بعض النصائح لحياة أفضل بسبب المفاهيم الخاطئة أو الروتين اليومي الذي أصبح يجعله في ضغوطات كثيرة.

وفيما يلي يرصد «هن»، 20 نصيحة لحياة أفضل وسعيدة بدون ضغوطات بحسب محمد ضياء، خبير التنمية البشرية وموقع «بورد باندا»، والتي يجب اتباعها حتى يتغير الشخص ويكون إيجابي.

20 نصيحة لحياة أفضل

1- التركيز على رسم البسمة على شفاة 3 أشخاص مختلفين يوميا.

2- الحرص على إعطاء نفسك يوميا نحو 10 دقائق على الأقل للجلوس في صمت لأن هذا الأمر يعمل على تهدئة الأعصاب.

3- يجب أن تعلم أنه ليس من الضروري كسب كل جدال ولكن من المهم أن لا تخسر الأصدقاء.

4- الأحلام الواقعية تتحقق.

5- الابتعاد عن النميمة حيث إنها تهدر من الوقت في أحاديث غير مهمة.

6- من النصائح الهامة أيضا أن يجب ألا تأخذ بعض الأمور على محمل الجد عندما لا يوجد أحد يهتم.

7- لا تهتم بتقديم المبررات أو بما يعتقده الآخرين عنك، ولكن يجب الاهتمام بعملك فقط.

8- من المهم جدا قضاء وقت بشكل أكثر مع أشخاص أعمارهم أكثر من 70 عامًا وآخرين أيضا أقل من 6 أعوام.

9- التخلص من جميع المشاعر السلبية من الأمور الهامة فعليك العلم أن الحياة قصيرة جدا حتى تهدر وقتك في الكره.

10- ابتسم واضحك أكثر.

11- لا تنتظر السعادة تأتي من الآخرين، فيجب أن تعلم أنه لا يوجد سواك مسؤول عن سعادة نفسك.

12- الاهتمام بالنوم لمدة 8 ساعات يوميا حيث يعمل ذلك على تغذية وراحة جسدك.

13 - من المهم جدا معرفة أن عملك لن يهتم بك وقت مرضك إلا أن الأصدقاء سيفعلون، لذلك حافظ على التواصل معهم واتصالك بهم دائما «مرضك مش هيشيلك».

14- تجاوز الماضي وانسى الأمور السيئة التي حدثت فيه، كما لا تعمل على تذكير شريك حياتك بالأخطاء القديمة.

15- تناول كمية كبيرة من المياه يوميا على الأقل 2 لتر.

16- الحرص على قراءة المزيد من الكتب بشكل دائم.

أبرز النصائح لحياة سعيدة

17- الابتعاد تماما عن مقارنة حياتك بالآخرين، لأنك لا تعلم حياتهم.

18- دوام الحال من المحال، لذا يجب معرفة أن أي كانت الأمور جيدة أو سيئة ستتغير.

19- التواصل الأسري من الأمور الهامة جدا، لذا حافظ على ذلك.

20- تمنح ممارسة الرياضة الشعور بالسعادة والصحة، فاحرص دائما على المشي أو الركض لمدة 10 إلى 30 دقيقة يوميا.