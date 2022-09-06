طريقة عمل آيس كريم المستكة في البيت.. خطوات سهلة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تناول المثلجات والآيس كريم في الصيف من الضروريات، حيث ترطب الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر المستكة واحد من أنوع الآيس كريم المفضل للجميع، وتتساءل بعض السيدات عن طريقة عمله في المنزل.

يستعرض «هن»، طريقة عمل الآيس كريم المستكة في البيت على طريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل آيس كريم المستكة

2 كيس كريم شانتيه.

2 كوب ماء.

2 كوب حليب.

كوب لبن بودرة.

علبة حليب مكثف محلي.

ملعقة كبيرة مستكة مطحونة.

كوب فستق مجروش.

كوب كريمة لباني.

ملعقة نشا كبيرة.

كوب سكر.

طريقة تحضير آيس كريم المستكة

يوضع الحليب المكثف والعادي والبودرة والماء والكريم شانتيه في وعاء.

تخفق جميع المكونات السابقة بمضرب البيض حتى يصبح القوام متماسكًا وكثيفًا.

تضاف المستكة واخفقي أكثر.

يوضع الخليط في قوالب للآيس كريم.

يغطى الآيس كريم بكيس شفاف.

يوضع الخليط في الفريزر لأكثر من 4 ساعات حتى يتجمد.

يقجم الآيس باردًا.

يزين آيس كريم المستكة بالفستق والكريم شانتيه.

يمكن إضافة الفواكه المجففة أو الفريش بجانب الطبق.

يفضل وضعه ليلة كاملة في الفريزر قبل تناوله أو 4 ساعات على الأقل.