الامارات | مذيعة تبتلع ذبابة وتواصل تقديم برنامجها... «فيديو»

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة تبتلع ذبابة وتواصل تقديم برنامجها... «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعلت صحفية كندية ذبابة دخلت فمها خلال تقيمها نشرة أخبار على الهواء مباشرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع لحظة ابتلاع المذيعة فرح ناصر- وهي من اصول عربية- الذبابة، مواصلة تقديمها البرنامج دون ان يتسبب ذلك لها بأي مشكلة، بل واصلت تقديم برنامج «غلوبال نيوز»، وتعاملت مع الأمر وكأن شيئا لم يكن.
وكتبت فرح على «تويتر» بعد إنتهائها من تقديم برنامجها: «نعم ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App