الامارات | مذيعة تبتلع ذبابة وتواصل تقديم برنامجها... «فيديو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعلت صحفية كندية ذبابة دخلت فمها خلال تقيمها نشرة أخبار على الهواء مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع لحظة ابتلاع المذيعة فرح ناصر- وهي من اصول عربية- الذبابة، مواصلة تقديمها البرنامج دون ان يتسبب ذلك لها بأي مشكلة، بل واصلت تقديم برنامج «غلوبال نيوز»، وتعاملت مع الأمر وكأن شيئا لم يكن.

وكتبت فرح على «تويتر» بعد إنتهائها من تقديم برنامجها: «نعم ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم».