تقشير فروة الرأس.. مفتاح صحة وجمال الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة“Brigitte” أن فروة الرأس الصحية تلعب دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة والجمال؛ لذا ينبغي العناية بها من خلال مستحضرات تقشير فروة الرأس.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق لتخلصها من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور، والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر، ومن ثم منع وصول المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى جذور الشعر، مما يتسبب في جفاف الشعر وضعفه وبهتانه وتقصفه وسقوطه.

ولمواجهة هذه المشاكل والتمتع بشعر صحي وجذاب، ينبغي إجراء تقشير لفروة الرأس بمعدل مرة كل أسبوع، مع مراعاة استخدام مستحضر التقشير المناسب لنوع فروة الرأس للحصول على النتيجة المرجوة.

وأوضحت“Brigitte” أن مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض ألفا هيدروكسي" (AHA) تعد مناسبة لفروة الرأس الجافة، بينما تعتبر مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض بيتا هيدروكسي" (BHA) مناسبة لفروة الرأس الدهنية. أما فروة الرأس الحساسة والمتهيجة فتناسبها مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض بولي هيدروكسي" (PHA).