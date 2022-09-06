نصائح ذهبية للعناية بالشارب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الشارب رمزا للرجولة، وهو يشهد حاليا عودة قوية إلى عالم التجميل، مما يستلزم العناية الجيدة به للحفاظ على رونقه.

وعن كيفية العناية السليمة بالشارب، أوضح مصفف الشعر الألماني ديرك شلوباخ أنه ينبغي غسل الشارب يوميا لتخليصه من أية شوائب بواسطة شامبو مخصص للعناية باللحية؛ حيث إن محتواه من مواد الترطيب أعلى من محتوى شامبو الشعر العادي، مما يمنح اللحية والشارب ملمسا أكثر نعومة.

ولمزيد من الترطيب، يمكن العناية بالشارب بواسطة زيت لحية، والذي يمنح الشارب ملمسا أكثر نعومة.

وعند تشذيب الشارب، أكد شلوباخ على ضرورة قص الشعر في اتجاه نموه، وذلك لتجنب تهيّج البشرة تحته، مع مراعاة أن يكون النصل حادا وليس ثلما.

ومن المهم أيضا تمشيط الشارب كل يوم، مع إمكانية تصفيف الأطراف الملتوية بواسطة شمع اللحية أو دهن اللحية.