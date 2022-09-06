استشاري تغذية يحذر من حفظ أطعمة في الفريزر: تتأكسد وتفسد بـ«السالمونيلا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفريزر يعتبره البعض الحل المثالي لحفظ الطعام والخضروات على صورته الأولى دون تغير، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يحذر وضعها فيه نهائيا لأنها ستتلف أو تفقد قيمتها الغذائية، لذلك يجب الحذر عن وضعها، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية.

وأوضح «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خطورة وضع الخضروات في الفريزر، وكذلك سبب عدم وضعها في الفريزر وكيف تفقد القيمة الغذائية كما يلي:

خضروات ممنوع وضعها في الفريزر

خضار السلطة كالخس، والخيار، والطماطم، والبطاطا النيئة، والكوسة.

الفاكهة التي تتأكسد كالأفوكادو والموز لأنها بالتجميد تفقد نكهتها إلا إذا أضيف لها عصير الليمون والسكر الصحي.

الكاسترد والمايونيز وجميع الصوصات التي يدخل في عملها صفار البيض لأنها تتكتل عند التجميد ومعرضة عند الإذابة للتلوث بالسالمونيلا.

الأطعمة المقلية لأنها تصبح جافة وعسرة المضغ إلا البطاطس المقلية فيمكن قليها نصف قلية قبل تجميدها ولكن لفترات قصيرة لاتتعدى أسبوعين.

الطماطم الصحيحة لأنها تفقد الكثير من نكهتها وقيمتها الغذائية.

المياه الغازية، ويفضل عدم تناولها من الأساس أصلا.