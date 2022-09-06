«ضحية تدفع الثمن».. كيف تتأثر المرأة بالتغيرات المناخية والبيئية في العالم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملايين الأشخاص في شتى بقاع الأرض ينزحون من منازلهم، تُشرد أطفالهم يصبحون بلا حياة، تحولت الأراضي الخصبة إلى أرض بور، لا زرع فيها ولا ماء، الفيضانات حاصرت المنازل، فقدوا الأمن والأمان والسكن، أصبح الرجال والنساء بلا عمل وبلا دخل يعينهم على مشقة الحياة وغلاء الأسعار، الجميع يخشى المستقبل المجهول، الفيضانات أغرقت بعض الدول كالسودان وباكستان، الشعوب تستغيث خوفًا من الموت.

تأثر السيدات بالتغير المناخي

ربما تتأثر المرأة بالتغير المناخي، الذي يجتاح العالم، خاصة اللواتي يعملن في المناطق الريفية، في البلاد النامية، التي تعتمد على حرفة الزراعة، كمصدر رزق للعيش والدخل، إذ تعمل الكثير من السيدات بها حتى تعيل أسرتها وتربي الأبناء.

وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الفيضانات والجفاف، التي قد تنهي حياة الأشخاص وتهدد استقرار حياتهم، ولا سيما السيدات اللواتي سيتركن مقاعد الدراسة لإعانة أسرهن في تلك المرحلة الصعبة والظروف الطارئة، بخلاف تفاقم مشكلتي سوء التغذية والهجرة، فضلا عن انتشار معدل الجريمة وقلة فرص الزواج في السن المناسبة.

وتحدث الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، لـ«الوطن»، عن تأثير الأزمات الاجتماعية بفعل التغير المناخي على السيدات، فضلًا عن تحديد الفئة الأكثر تأثرًا به، بعد ما تعيشه البلاد خلال تلك الأيام، إذ يقول: «التغير المناخي يؤثر على كلا الجنسين السيدات والرجال، وعلى المناطق الأكثر اعتمادًا على المياة، سواء في الزراعة أو تربية الحيوانات أو الحاجة اليومية، ما سيؤثر بالسلب على المنتجات، وسيشكل خلل كبير في الدخل».

ازدياد العنف وارتفاع معدل الطلاق

أستاذ علم الإجتماع، سعيد صادق، شرح أيضًا الكوارث التي ستحدث نتيجة التغير المناخي، مضيفًا: «ستعاني بعض الدول من فقر المنتجات، وبعض الزراعات ستدهور فضلًا عن هلاك وموت الحيوانات بفعل الموجه الحارة، إذ يعتبر تغير المناخ، هو عواصف عنيفة وازدياد الجفاف، وحدث بالفعل انهيار في بعض الأنهار في أوروبا، التي كانت تعتمد على السفن في حركة نقل البضائع، ما يقلل من التجارة».

وفيما يخص التأثير السلبي، الذي سيعود بالضرر على المرأة بشكل خاص، تابع أستاذ علم الاجتماع: «سينتج عن التغير المناخي، مشاكل صحية وانتشار الأوبئة والأمراض التي ترتبط بالمياه والمجاري والنظافة العامة، فضلًا عن التلوث البيئي، كالحساسية والأمراض الصدرية وبالتالي سيحدث خلل في النظام التعليمي، وستنخفض معدلات الزواج وسترتفع معدلات الطلاق، وغلاء الأسعار، واختفاء الطعام، ما يؤدي لهلاك وموت البشر والحيوانات والطيور التي تربيها السيدات وتعتمد عليها كمصدر رزق».