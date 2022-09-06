10 دقائق فقط في اليوم ستجعلك تتمتعي بمرونة جسدية.. مدرب رياضي يقدم الحل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسعى الكثير من الفتيات للوصول إلى المرونة الجسدية والحصول على مستوى من اللياقة بدنية، لأهمية الأمر للحصول على صحة أفضل وحركة سهلة بدون صعوبات، وخاصة أنها تحمي الجسم من بعض الأمراض والإصابات، بالإضافة إلى الجسم الرشيق والشكل المميز.

محمد عبدالله المدرب الرياضي شرح لـ «هن»، أنه يمكن التدريب يوميا نحو 10 دقائق للوصول إلى المرونة والحصول على لياقة بدنية متميزة، والبُعد عن مشاكل المفاصل والأوتار، والمقدرة على فعل عدد من التمرينات المختلفة.

المدرب الرياضي: تمارين المد والاستطالة في غاية الأهمية

وذكر عبدالله أن من الممكن أن يكون الشخص رياضيا ولكن جسمه ليس مرنا، لأن للوصول إلى المرونة يحتاج إلى بعض التدريبات المهمة التي تجعله كذلك وخاصة تمارين المد والاستطالة التي يجب فعلها قبل وبعد التمارين الأساسية وخلالها.

كيفية الوصول إلى المرونة الجسدية؟

وأشار المدرب الرياضي إلى أن من أشهر تدريبات التي ينتج عنها المرونة الجسدية هي على سبيل المثال تمارين التوازن واليوجا كونها تضم حركات وتعمل على تقوية العضلات وإعطاء الجسم مرونة وراحة كما أنها ليست صعبة أي يمكن الاعتياد عليها بصعوبة.

كما أن تدريبات الاستطالة مهمة جدا ليس فقط لمرونة الجسم ولكنها تحمي الجسم قبل ممارسة الرياضة الأساسية وتقليل من توتر العضلة وتهيئها للمرحلة التالية وتساهم في استرخاء العضلات بعد مدة من التدريبات وعملها أيضا بعد الانتهاء من اللعب يجعل الجسد يستعيد قوته ونشاطه.

ومرونة الجسم من خلال الرياضة تساعد الشخص على أداء يومه بشكل سليم ونشيط ويقي من خطر التعرض لإصابات.