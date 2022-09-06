أعراض التهاب الحوض الكلوي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى إن التهاب الحوض الكلوي هو التهاب بكتيري يحدث بسبب بسبب البكتيريا، التي تدخل المسالك البولية وتتكاثر هناك.

وأوضحت الجمعية أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالتهاب الحوض الكلوي هم الأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات في تدفق البول مثل مشاكل الحصوات وتضخم البروستاتا وداء السكري والفشل الكلوي وسرطان المثانة، بالإضافة إلى الأمراض، التي تصيب وظيفة المسالك البولية، التي تتحكم فيها الأعصاب مثل الشلل النصفي أو التصلب المتعدد.

وتتمثل أعراض التهاب الحوض الكلوي في الرغبة الملحة والمستمرة في التبول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول ومشاكل الإفراغ التام للمثانة والشعور بألم في منطقة المثانة (فوق عظم العانة) ومنطقة الكلى (أسفل الظهر على الجانب).

وعادة ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض عامة مثل الإعياء العام والحمى والارتجاف والغثيان والقيء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب الإصابة بتسمم الدم، وغالبا ما يتم علاج التهاب الحوض الكلوي بواسطة المضادات الحيوية.