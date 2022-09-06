لايف ستايل

"الميتوكوندريا".. محطات طاقة صغيرة في الجسم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن "الميتوكوندريا" عبارة عن محطات طاقة صغيرة توجد بالآلاف في خلايا الجسم، وتتمثل مهمتها في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة من خلال تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى طاقة مفيدة.

وأوضح عالم بالجامعة الألمانية في كولن أنه عند الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البيتزا والباستا، ينشأ بشكل متزايد ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تُضعف "الميتوكوندريا"، مما يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم ومن ثم البدانة، كما أنها تعجل بشيخوخة الخلايا.

ولتجنب ذلك، ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات باعتدال، مع مراعاة تقوية "الميتوكوندريا" من خلال المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا