7 أبراج للبنات «دمها خفيف» وبيحبها الجميع .. هتخلي حياتك حلوة ومبهجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خفة الظل أو كما يطلق عليها «الدم الخفيف» صفة لا يتصف بها الكثير من الأشخاص إلا أن الذي يتميز بها يستطيع بسهولة إضفاء روح المرح على الجميع وتخفيف الضغوطات على المحيطين به كما أنه يحصل على حبهم.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أبراج البنات الكوميدية أو اللاتي تتميز بخفة الظل فيما يلي بالتفاصيل حسب المواليد.

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء «دمها خفيف»، حيث إنها لديها سرعة بديهة ما يجعلها تستطيع قول «قفشات» سريعة، كما يمكنها أن تلقط أي موقف بطريقة كوميدية كونها شخصية تحب الحياة والمرح وخفيفة موضحة عبير فؤاد: «ده بيخليها دايما واخدة الحياة أنها مغامرة فبتاخد المواضيع بخفة دم اكتر أو بسخرية لأن بنت الجوزاء عندها روح سخرية».

برج السرطان

رغم أن صاحبة برج السرطان تميل للنكد والحزن إلا أنها عندما تكون في حالة مزاجية جيدة تجدها خفيفة الظل، حيث تقول خبيرة الأبراج: «ممكن تخلي الناس كلها تقع على روحها بالضحك وعندها قدرة تخليهم مش قادرين يتنفسوا من الضحك».

برج الميزان

أحيانا تكون صاحبة برج الميزان دمها خفيف وخاصة خلال مزاجها الجيد، وكونها شخصية اجتماعية وتحب الناس، فتستطيع قول النكت بكل لباقة وليس بطريقة السخرية.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو لديها سرعة بديهة جدا في إلقاء النكت ولكن بطريقة المفاجأة وفقا لوصف عبير فؤاد: «ممكن تلاقي تعبيرات وشها جد وتقول تعليق تخلي الناس تضحك جدا وممكن تقلب موقف جد لتعليق كوميدي بس بشكل ذكي جدا ويعرف بالنكتة دي توديكي في حتة تانية وتغير لك طريقك خالص».

برج الجدي

تشبه صاحبة برج الجدي، امرأة الدلو في أنها يمكن أن تقول أمر مضحك ووجها يظهر عليه الجدية: « فلما تيجي نكتة من الجدي بتبقى حاجة نادرة لأنها شخصية جد بس بتبقى حلوة وذكية».

برج القوس

صاحبة برج القوس تميل إلى الحزن والدراما، لكن لديها روح سخرية تشبه جدا الجوزاء ووصفتها خبيرة الأبراج: «هي مقسومة اتنين جزء عملي ومادي وجزء تاني مهرج نفسه يتخلص من كل القيود وينطلق».

برج الثور

صاحبة برج الثور دمها خفيف وهي شخصية «ودودة» وطريقتها لدخول لقلبك عن طريق الضحك قائلة عبير فؤاد: «بتعرف إزاي تخلي الجو طبيعي من خلال الضحك أواللي قدمها يكون مسترخي وعلى طبيعته من خلال أنها تضحكهم فهي ذكية جدا في النقطة دي».