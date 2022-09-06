22 فائدة للعسل الأبيض.. يقي من أمراض السرطان ويمنع تصلب الشرايين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول ملعقة من العسل يوميا، لما يحتويه من فوائد عديدة، وهناك من يعمل على استبدال السكر به، وربما لا يعلم الآخرون أهميته على الصحة وهو ما شرحه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

ويقدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عبر «هن»، عددا كبيرا من فوائد العسل ويمكن تناوله الجميع بخلاف الأطفال دون عمر سنة ومن يعانون من حساسية من مكونات به كما أنه ربما يؤثر على مستويات السكر في الدم.

فوائد عسل النحل

- مصدر مهم للطاقة.

- ملعقة من عسل النحل تحتوي على 17 جراما من المواد النشوية فيما توفر 64 سعرا حراريا.

- يجب معرفة أن عسل النحل يتكون من 17.2% ماء، و40% سكر الفاكهة، و30% سكر الجلوكوز، و3% سكر القصب.

- يمكن استخدامه عند الإصابة بالسعال حيث إنه يقلل من معدل تكرار الكحة وكذلك من حدتها.

- العسل به نسبة قليلة جدا من الدهون والكوليستيرول والصوديوم.

-يمكن استعماله كبديل للسكر أي كمُحلٍ طبيعي.

-يُعد علاجا موضعيا للقروح، ويساعد في علاج احتقان الحلق والحنجرة.

- يساعد العسل في إخراج البلغم.

- يقلل من الإحساس بالتعب حيث إنه ينعش الجسم بسرعة.

-يقلل من الإصابة بالحساسيات والسرطانات حيث إنه غني بمادة الكامبفيرول من خصائصه المتميزة مكافحة السرطان، ومضاد للأكسدة، وللاكتئاب، وتنظيم مستويات هرمون الإستروجين بالجسم، ويعمل على الوقاية من أمراض القلب.

العسل يقي من أمراض السرطان

- يساعد العسل على الوقاية من أنواع مختلفة من أمراض السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.

- يساهم في الوقاية من اضطرابات الذاكرة.

- يعمل على وقف عدد من الميكروبات كونه يحتوي على مادة فوق أكسيد الهيدروجين.

-يعتبر العسل مادة حافظة طبيعية ويمكن إضافته على الأغذية والمخبوزات.

- العسل مهم للجهاز الهضمى، كما أنه مفيد لمرضى ارتجاع المعدة المريئي.

- يساعد في علاج الجروح والحروق.

- يمنع العسل الإمساك.

-يرفع العسل المناعة كونه غنيا بالحديد والمنجيز والصوديوم والبوتاسيم والأملاح المعدنية والكالسيوم.

- غني بفيتامين ب وفيتامين ب 2 وفيتامين سى.

- العسل يحتوي على 26 حمضا أمينيا.

- يمنع تصلب الشرايين.

- يقلل العسل من فترة الإسهال الناتج من التهاب الأمعاء.