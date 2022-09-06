نصائح مهمة لنمو الشعر وإطالته.. اهتمي بتناول هذه الأكلات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عندما تحاولين جعل شعرك أكثر كثافة ونمو لفترة أطول، يبدو لكِ أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً، إذ أن الشعر ينمو حوالي 6 بوصات كل عام في المتوسط، وذلك وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا النمو ضئيلًا، خاصة عندما يفقد معظم الناس 50-100 شعرة كل يوم.

ونظرًا لتساقط الشعر بشكل ملحوظ، ترغب العديد من السيدات في البحث على ما يحقق نموه بشكل أفضل وأسرع، سواء كان ذلك باستخدام فرشاة شعر مختلفة أو ضبط عدد المرات التي يتم فيها استخدام مجفف الشعر لتقليل الضرر الذي يلحق بشعرك، أو إضافة زيوت طبيعية أو أطعمة لنمو الشعر بشكل أسرع أو النوم على وسادة حريرية للحفاظ على مظهر الشعر صحيًا وسلسًا، هناك أسرار سريعة لنمو الشعر وعلاجات منزلية تزيد من كثافته.

ويمكن المساعدة في نمو الشعر بشكل صحي وملحوظ، من خلال اتباع بعض النصائح التي كشفت عنها مجلة goodhousekeeping النسائية الأمريكية.

1- القضاء على التقصف

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر طويل وصحي بالفعل، فأنتِ بحاجة إلى تقليم منتظم له، حيث يوضح مايكل دويناس، مصفف شعر المشاهير المقيم في لوس أنجلوس، أن التخلص من الأطراف المتقصفة، يساهم في نمو الشعر بشكل أسرع.

2- تناول النظام الغذائي الصحيح

لتعزيز نمو الشعر تحتاجين إلى تغذية الشعر من الداخل، لذلك يجب عليكِ تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهي اللبنات الأساسية للشعر، بما في ذلك اللحوم، والأسماك، والمكسرات.

3- إضافة فيتامين صحي للشعر إلى روتينك اليومي

إذا كان نظامك الغذائي لا يوفر لكِ ما يكفي من التغذية اللازمة لنمو شعرك، فيمكنكِ استخدام الفيتامينات المتعددة التي تدعم صحة الشعر.