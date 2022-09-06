لايف ستايل

10 نساء شغلن مناصب قيادية حول العالم.. آخرهن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليز تراس

ربما ليز تراس ليست أول رئيسة وزراء في بريطانيا، إلا أن وجودها يمثل ثبات قدم النساء حول العالم في المناصب القيادية، وذلك بعدما شهد العام 2019، تفوقا غير مسبوق في نسبة تمثيل النساء للمناصب القيادية بحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة، وأوضح أنه بلغت نسبة الوزيرات حول العالم 20.7%، أي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2017، مع تنوع أكبر في أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها النساء، كما زادت الحصة العالمية للبرلمانيات في العالم لتصل إلى 24.3%، وفيما يلي نساء شغلن مناصب قيادية حول العالم.

ليز تراس

ليز تراس امرأة محنكة وسياسية بريطانية بارزة كانت وزيرة الخارجية منذ 2021، كما شغلت منصب وزيرة شؤون المرأة والمساواة عام 2019، والتحقت بكلية ميرتون أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد، وهي أيضا عضو في حزب المحافظين، ومؤخرا أصبحت هي خليفة بوريس جونسون لتكون على رأس واحدة من أقوى الدول في العالم، وقد سبقتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في نفس المنصب.

9862acb364.jpg

الشيهانة بنت صالح العزاز

قرار تاريخي اتخذته في العام 2022، وذلك حيث قررت منذ ما يقرب من الشهرين تعيين سيدتين في مناصب قيادية واحدة منهما هي الشيهانة بنت صالح العزاز، حيث عُيِّنت نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وهي مناصب لم تكن موجودة من قبل في المملكة وبدأت في التطبيق ضمن سياسة الانفتاح المتبعة، الشهيانة هي أول امرأة سعودية تدخل مجال المحاماة في المملكة العربية السعودية، كما أنها من أبرز النساء الناجحات في الاقتصاد، وعمل الاستشارات القانونية، فقد كان يمنع من قبل عمل المرأة في مجال المحاماة بالسعودية.

569500882e.jpg

كريستين لاجارد 

وُلدت كريستين مادلين أوديت لاجارد يناير 1956، وهي سياسية ومحامية فرنسية وتشغل واحدا من أكثر المناصب القيادية في العالم حيث إنها رئيسة للبنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر عام 2019، وكانت تعمل كذلك رئيس صندوق النقد الدولي ومديره العام، حتى 2019، وتوليها البنك المركزي الأوروبي.

6cdcb8032a.jpg

زوزانا تشابوتوفا

أصبحت زوزانا تشابوتوفا هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة دولة في سلوفاكيا، حيث فازت بالانتخابات الرئاسية عام 2019، بنسبة بلغت حوالي 58%، وهي تبلغ من العمر 49 عاما وهي أصغر رئيسة في تاريخ الدولة، وقد درست القانون وعملت محامية ودخلت العمل السياسي ورأست حزب الحزب التقدمي السلوفاكي، لتصبح بعذد ذلك رئيسة الدولة.

827681cc80.jpg

بريتي باتيل

وزارة الداخلية واحدة من أصعب الوزارات التي تحتاج إلى حزم وصرامة وحكة في آن واحد وهو ما استطاعت بريتي باتيل أن تحققه بالمعادلة الصعبة، حيث أصبحت وزيرة الداخلية البريطانية، بعد توليها عددا من الوزارات فقد كانت ووزيرة العمل في 2015، ثم وزيرة التنمية الدولية 2016-2017، شغلت منصب وزير الداخلية في يوليو 2019، كما أنها واحدة من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتميز بأن أبويها هنديان فأصبحت أول امرأة تشغل منصب وزارة الداخلية من عرق مختلف.

329d35bacd.jpg

سانا مارين 

وإلى فنلندا حيث تشغل سانا مارين منصب رئيسة وزراء فنلندا، وهي واحدة من أصغر السياسيات في البلد وكذلك تعتبر أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا حيث إنها من مواليد عام 1985، وتبلغ من العمر 36 عاما، وجاءت بناء على اختيار البرلمان وقد كانت من قبل وزيرة الاتصالات والنقل.

4d6ebf6b94.jpg

ميتي فريدريكسن

منذ عام 2019 تتولى ميتي فريدريكسن منصب رئيسة وزراء الدنمارك، وهي تعتبر ثاني امرأة تتولى هذا الكرسي، بعد هيلي تورنينج شميت، وقد كلفتها الملكة مارجريت الثانية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، ونجحت في ذلك وشكلت حكومة تضم 7 نساء.

031989207a.jpg

أورسولا فون دير لاين

أورسولا غيرترود فون دير لاين هي سياسية ألمانية تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تعمل في منصب رفيع حيث تشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية منذ الأول نوفمبر 2019، ومن 2013 إلى 2019 شغلت منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، وهي أول امرأة تشغل هذين المنصبين.

4033a7fc78.jpg

نانسي بيلوسي

هي من الحزب الديموقراطي الأمريكي، اسمها بالكامل هو نانسي باتريسيا بيلوسي تشغل حاليا منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهو واحد من المناصب العليا والحساسة التي لها قرار وصوت مسموع، وذلك منذ يناير عام 2019، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب لذا تُعد بيلوسي المرأة الأرفع منصبًا عن طريق الانتخاب في تاريخ الولايات المتحدة. 

0bfa0093f3.jpg

آنا بوتين

اسمها بالكامل هو آنا باتريسيا بوتين سانز دي سوتيولا أوشيا ولدت في 4 أكتوبر 1960، هي مصرفية واقتصادية إسبانية، وواحدة من أقوى الشخصيات الاقتصاد عالميا، في 10 سبتمبر 2014 أصبحت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير، وبذلك أصبحت الجيل الرابع من عائلة بوتين الذي يتقلد هذا المنصب، سنة 2005، صنفت بوتين في المركز ال99 كأقوى امرأة في العالم من طرف مجلة فوربس، وسنة 2009، صنفت في المركز 45.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا