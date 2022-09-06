10 نساء شغلن مناصب قيادية حول العالم.. آخرهن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما ليز تراس ليست أول رئيسة وزراء في بريطانيا، إلا أن وجودها يمثل ثبات قدم النساء حول العالم في المناصب القيادية، وذلك بعدما شهد العام 2019، تفوقا غير مسبوق في نسبة تمثيل النساء للمناصب القيادية بحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة، وأوضح أنه بلغت نسبة الوزيرات حول العالم 20.7%، أي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2017، مع تنوع أكبر في أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها النساء، كما زادت الحصة العالمية للبرلمانيات في العالم لتصل إلى 24.3%، وفيما يلي نساء شغلن مناصب قيادية حول العالم.

ليز تراس

ليز تراس امرأة محنكة وسياسية بريطانية بارزة كانت وزيرة الخارجية منذ 2021، كما شغلت منصب وزيرة شؤون المرأة والمساواة عام 2019، والتحقت بكلية ميرتون أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد، وهي أيضا عضو في حزب المحافظين، ومؤخرا أصبحت هي خليفة بوريس جونسون لتكون على رأس واحدة من أقوى الدول في العالم، وقد سبقتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في نفس المنصب.

الشيهانة بنت صالح العزاز

قرار تاريخي اتخذته السعودية في العام 2022، وذلك حيث قررت منذ ما يقرب من الشهرين تعيين سيدتين في مناصب قيادية واحدة منهما هي الشيهانة بنت صالح العزاز، حيث عُيِّنت نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وهي مناصب لم تكن موجودة من قبل في المملكة وبدأت في التطبيق ضمن سياسة الانفتاح المتبعة، الشهيانة هي أول امرأة سعودية تدخل مجال المحاماة في المملكة العربية السعودية، كما أنها من أبرز النساء الناجحات في الاقتصاد، وعمل الاستشارات القانونية، فقد كان يمنع من قبل عمل المرأة في مجال المحاماة بالسعودية.

كريستين لاجارد

وُلدت كريستين مادلين أوديت لاجارد يناير 1956، وهي سياسية ومحامية فرنسية وتشغل واحدا من أكثر المناصب القيادية في العالم حيث إنها رئيسة للبنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر عام 2019، وكانت تعمل كذلك رئيس صندوق النقد الدولي ومديره العام، حتى 2019، وتوليها البنك المركزي الأوروبي.

زوزانا تشابوتوفا

أصبحت زوزانا تشابوتوفا هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة دولة في سلوفاكيا، حيث فازت بالانتخابات الرئاسية عام 2019، بنسبة بلغت حوالي 58%، وهي تبلغ من العمر 49 عاما وهي أصغر رئيسة في تاريخ الدولة، وقد درست القانون وعملت محامية ودخلت العمل السياسي ورأست حزب الحزب التقدمي السلوفاكي، لتصبح بعذد ذلك رئيسة الدولة.

بريتي باتيل

وزارة الداخلية واحدة من أصعب الوزارات التي تحتاج إلى حزم وصرامة وحكة في آن واحد وهو ما استطاعت بريتي باتيل أن تحققه بالمعادلة الصعبة، حيث أصبحت وزيرة الداخلية البريطانية، بعد توليها عددا من الوزارات فقد كانت ووزيرة العمل في 2015، ثم وزيرة التنمية الدولية 2016-2017، شغلت منصب وزير الداخلية في يوليو 2019، كما أنها واحدة من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتميز بأن أبويها هنديان فأصبحت أول امرأة تشغل منصب وزارة الداخلية من عرق مختلف.

سانا مارين

وإلى فنلندا حيث تشغل سانا مارين منصب رئيسة وزراء فنلندا، وهي واحدة من أصغر السياسيات في البلد وكذلك تعتبر أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا حيث إنها من مواليد عام 1985، وتبلغ من العمر 36 عاما، وجاءت بناء على اختيار البرلمان وقد كانت من قبل وزيرة الاتصالات والنقل.

ميتي فريدريكسن

منذ عام 2019 تتولى ميتي فريدريكسن منصب رئيسة وزراء الدنمارك، وهي تعتبر ثاني امرأة تتولى هذا الكرسي، بعد هيلي تورنينج شميت، وقد كلفتها الملكة مارجريت الثانية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، ونجحت في ذلك وشكلت حكومة تضم 7 نساء.

أورسولا فون دير لاين

أورسولا غيرترود فون دير لاين هي سياسية ألمانية تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تعمل في منصب رفيع حيث تشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية منذ الأول نوفمبر 2019، ومن 2013 إلى 2019 شغلت منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، وهي أول امرأة تشغل هذين المنصبين.

نانسي بيلوسي

هي من الحزب الديموقراطي الأمريكي، اسمها بالكامل هو نانسي باتريسيا بيلوسي تشغل حاليا منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهو واحد من المناصب العليا والحساسة التي لها قرار وصوت مسموع، وذلك منذ يناير عام 2019، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب لذا تُعد بيلوسي المرأة الأرفع منصبًا عن طريق الانتخاب في تاريخ الولايات المتحدة.

آنا بوتين

اسمها بالكامل هو آنا باتريسيا بوتين سانز دي سوتيولا أوشيا ولدت في 4 أكتوبر 1960، هي مصرفية واقتصادية إسبانية، وواحدة من أقوى الشخصيات الاقتصاد عالميا، في 10 سبتمبر 2014 أصبحت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير، وبذلك أصبحت الجيل الرابع من عائلة بوتين الذي يتقلد هذا المنصب، سنة 2005، صنفت بوتين في المركز ال99 كأقوى امرأة في العالم من طرف مجلة فوربس، وسنة 2009، صنفت في المركز 45.