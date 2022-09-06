سائحون يتظاهرون لدخول مدينة "ماتشو بيتشو".. والسلطات تبيع تذاكر الدخول في المكان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بعد أن تظاهر مئات السائحين في بيرو قبل بضعة أسابيع، من أجل دخول أنقاض مدينة "ماتشو بيتشو" العريقة التي بناها شعب الـ "إنكا" رغم بيع تذاكر دخول المكان بالكامل، أعلن المسؤولون الآن عن بيع تذاكر الدخول في الموقع نفسه.

يشار إلى أن زيارة أنقاض مدينة شعب الـ "إنكا" الشهيرة في جبال الأنديز يتطلب شراء التذاكر مسبقا عبر الإنترنت، حيث عادة ما تنفد التذاكر سريعا.

وكان الزوار القادمون من خارج البلاد ومن بيرو أيضا، شكلوا في أواخر شهر يوليو الماضي طوابير طويلة وطالبوا بصوت عالٍ ببيع التذاكر في قرية "ماتشو بيتشو" التي تعرف أيضا باسم "اجواس كالنتس، وتقع في أسفل سلسلة الجبال التي تقع عليها المدينة المدمرة.

وبعد الاحتجاجات الأخيرة، قالت وزارة الثقافة إنه يمكن شراء ما يصل إلى 1000 تذكرة يوميا بصورة مباشرة في القرية النائية التي يصعب الوصول إليها، والتي تعتمد بشكل كبير على السائحين الذين يعتزمون الصعود إلى "ماتشو بيتشو".

كما شكا السكان من أن بيع التذاكر عبر الإنترنت جعل الزائرين ينفقون أموالا أقل على الإقامة والمطاعم ومحلات بيع الهدايا التذكارية، حيث طالبوا ببيع التذاكر في القرية نفسها.