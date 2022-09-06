حقيقة صورة طفل يذاكر فوق السطح أسفل عمود إنارة.. من 3 أيام في الهند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة طفل يذاكر فوق السطح أثارت حالات من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك لظهور الصغير وهو يجلس منحني الظهر محاولا استذكار دروسه فوق سطح منزل عائلته الذي تبدو عليه ملامح المعيشة البسيطة، أسفل إضاءة عمود الإنارة المجاور لبيت أسرته، حيث تبين أنها تعود لطفل هندي الأصل.

وسرعان ما تعددت عمليات البحث عن صورة طفل يذاكر فوق السطح، من قبل العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدد من الدول على رأسها مصر، إذ زعم بعض المصريين أن الصورة المتداولة تعود لطفل مصري يقطن بإحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية، فيما زعم آخرون أنها التُقطت في صعيد مصر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

صورة طفل يذاكر فوق السطح تثير الجدل فما حقيقتها؟

وبالبحث عن حقيقة الصورة المتداولة لـ طفل يذاكر فوق السطح، تبين أنها تعود لطفل هندي بمدينة فيروز أباد، وكانت تم نشرها قبل 3 أيام من قبل شركة هندسية هندية خاصة بالطاقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك على سبيل احتفالها بأعمال التطوير التي تقوم بها في البلاد، من خلال توفير الإضاءة للمواطنين بالأحياء البسيطة.

تعليق الشركة على صورة الطفل

وأرفقت شركة الطاقة الهندية التي تُعرف بـ«EESL - Energy Efficiency Services Limited»، تعليقها على الصورة بالإنجليزية قائلة: «لقد أثرت الشركة بشكل إيجابي على حياة المواطنين، من خلال توفير الإضاءة لهم وضمان رؤية واضحة، حيث إنه يمكن رؤية صبي صغير في فيروز أباد، وهو يدرس تحت مصباح الشارع LED المثبت لدينا».