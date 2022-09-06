توقعات الابراج وحظك اليوم 6-9: استقلال مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تستطيع حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

- برج الثور

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.

ماديًا: حاوِلْ الإستفادة من عملك في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

- برج الجوزاء

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.

ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج السرطان

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

ماديًا: سوف تستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج الأسد

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك.

ماديًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب ضغوطاتك المالية.

برج العذراء

عاطفياً: ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: تحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.

ماديًا: ستتحسن جميع أحوالك المادية، لا تقلق

- برج الميزان

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

ماديًا: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لك.

- برج العقرب

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة في مجال عملك تزيد من إنتاجك.

ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

- برج القوس

عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

- برج الجدي

عاطفياً: فكر في تناول عشاء رومانسي مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، لتجنب الإجهاد.

ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

- برج الدلو

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.

مهنياً: تشعر بتميز أفكارك عن زملائك في العمل.

ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك.

- برج الحوت

عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته.

مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

ماديًا: كثرة الضغوطات التي تشعر بها سببها سوء وضعك المادي.