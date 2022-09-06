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توقعات الابراج وحظك اليوم 6-9: استقلال مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تستطيع حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

- برج الثور

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.

ماديًا: حاوِلْ الإستفادة من عملك في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

- برج الجوزاء

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.

ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج السرطان

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

ماديًا: سوف تستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج الأسد

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك.

ماديًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب ضغوطاتك المالية.

برج العذراء

عاطفياً: ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: تحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.

ماديًا: ستتحسن جميع أحوالك المادية، لا تقلق

- برج الميزان

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

ماديًا: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لك.

- برج العقرب

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة في مجال عملك تزيد من إنتاجك.

ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

- برج القوس

عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

- برج الجدي

عاطفياً: فكر في تناول عشاء رومانسي مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، لتجنب الإجهاد.

ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

- برج الدلو

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.

مهنياً: تشعر بتميز أفكارك عن زملائك في العمل.

ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك.

- برج الحوت

عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته.

مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

ماديًا: كثرة الضغوطات التي تشعر بها سببها سوء وضعك المادي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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