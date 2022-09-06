توقعات الابراج وحظك اليوم 6-9: استقلال مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
برج الحمل
عاطفياً: تستطيع حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.
ماديًا: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.
- برج الثور
عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.
مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.
ماديًا: حاوِلْ الإستفادة من عملك في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
- برج الجوزاء
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.
ماديًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
-برج السرطان
عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.
ماديًا: سوف تستطيع شراء كل ما يحتاجك.
-برج الأسد
عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك.
مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك.
ماديًا: تشعر بالقلق الدائم بسبب ضغوطاتك المالية.
برج العذراء
عاطفياً: ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.
مهنياً: تحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.
ماديًا: ستتحسن جميع أحوالك المادية، لا تقلق
- برج الميزان
عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.
مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
ماديًا: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لك.
- برج العقرب
عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة في مجال عملك تزيد من إنتاجك.
ماديًا: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.
- برج القوس
عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.
مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.
ماديًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
- برج الجدي
عاطفياً: فكر في تناول عشاء رومانسي مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، لتجنب الإجهاد.
ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
- برج الدلو
عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.
مهنياً: تشعر بتميز أفكارك عن زملائك في العمل.
ماديًا: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك.
- برج الحوت
عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته.
مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.
ماديًا: كثرة الضغوطات التي تشعر بها سببها سوء وضعك المادي.