بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق بفستان قصير رفقة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا.

حيث ارتدت فستان قصير بصيحة " الكب"، باللون الأزرق.

واعتمدت مكياجًا بسيطًا، لتظهر ملامحها بشكل جميل.

واختارت أن تكون تسريحة شعرها ملموم كعكة مرفوعة، مزود برابطة شعر ممزوجة بالأحمر والأزرق.

ونسقت مع الإطلالة أكسيسورات باللون الذهبي تمثلت في قلادة، وأقراط.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات، شملت : "ربنا يخليكم لبعض"، "الدلع كله غادة"، " ايه الحلويات دي".