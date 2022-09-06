3 نصائح تساعدك في تعويد طفلك على الطاعة.. تجنب كلمة «لا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الإحباط قد يصاب بها العديد من الآباء نتيجة عدم سماع أطفالهم لأوامرهم، واتسامهم بالعند عند تنفيذ كل ما يُطلب منهم، وهو ما يدفع الوالدين إلى تكرار تلك الأوامر عدة مرات، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج الشديد، ففي المراحل العمرية الأولى يتسم الكثير من الصغار بالمشاغبة وعدم الالتزام بما يقولوا لهم آبائهم في بعض الأحيان.

ومع تكرار هذا الأمر يجد الآباء صعوبة في السيطرة على صغارهم، وهو ما كشف عنه عدد من خبراء علم السلوك في المملكة المتحدة، موضحين كيفية التعامل مع هذه الأزمة وحلها بشكل فعال دون اللجوء لاستخدام أساليب التوبيخ أو العنف، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويمكن تعويد الطفل بمراحل عمره الأولى على الاستماع إلى أوامر والديه، دون الشعور بالغضب أو العناد تجاهها، وذلك من خلال:

1- استخدام نغمة هادئة

غالبًا ما يرتفع صوت الآباء عندما يسيء أطفالهم التصرف أو يعصون ما يقولون، لكن ما يمكنك فعله لكسب الاحترام من طفلك هو استخدام نبرة صوت ناعمة، وحافظ على هدوئك وقدم تعليمات واضحة عن الكيفية التي تتوقع من طفلك أن يطيعها.

2- تجنب تكرار كلامك

تجنب تكرار تعليماتك للمرة الثانية أو الثالثة، خلافًا لذلك، قد يعطي هذا لطفلك انطباعًا بأنه يمكنه تأجيل تعليماتك الأولية.

3- أخبره بما تريده أن يفعل بدلاً من ما لا يجب عليه فعله

يميل الآباء إلى استخدام كلمة «لا» من أجل إبعاد أطفالهم عن المشاكل أو الخطر، على سبيل المثال: «لا تلمس ذلك»، أو «لا يمكنك السهر لوقت متأخر»، وهو ما قد يفهم الأطفال أن هناك أشياء لا يسمح لهم بفعلها، فبدلاً من ذلك، حاول إخبار طفلك بما يمكنه فعله بشكل صحيح، وذلك من خلال اقتراح أنشطة أو سلوكيات بديلة وتجنب كلمة «لا».