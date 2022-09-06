الامارات | «سبايدرمان: لا عودة للديار».. ثالث أعلى فيلم في تاريخ شبّاك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عدم طرح أي أفلام مهمة في الآونة الأخيرة، تمكن فيلم «سبايدرمان: نو واي هوم» (سبايدرمان: لا عودة إلى الديار)، الذي كان عرضه الأول في ديسمبر 2021، من العودة إلى المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عطلة عيد العمال، والفيلم من إخراج جون واتس، وكتابة كريس ماكينا وإريك سومرز، وبطولة توم هولاند.

وأعادت شركة سوني إصدار الفيلم، مع إضافة 11 دقيقة من المشاهد الجديدة التي جذبت بعض محبي القصص المصورة، ليحقق الفيلم ستة ملايين دولار لدى عرضه في 3935 دار عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن يكون الفيلم قد أنهى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أمس بجمع إيرادات تبلغ 7.6 ملايين دولار.

وفي المركز الثاني، صمد فيلم آخر في شباك التذاكر بعد 15 أسبوعاً من طرحه، وهو فيلم «توب جان: مافريك». وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم توم كروز 5.5 ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد.

وبشكل عام، فإن تفوق الفيلمين يسلط الضوء على قتامة المشهد في شباك التذاكر، نظراً لأن الفيلمين متاحان للمشاهدة على نطاق واسع عبر خدمات الترفيه المنزلي. ومع إعادة إصداره، عزّز «سبايدرمان: نو واي هوم» مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شبّاك التذاكر المحلي.