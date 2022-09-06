الامارات | زووم.. على العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1- حرب الطحين

محمد الأمسياه رؤوف ■ إندونيسيا / مجموعة من الأطفال يحتفلون بتخرّجهم في المدرسة من خلال اللعب بالطحين في ما يشبه الحرب الطريفة. وعلى الرغم من فقرهم وسوء حالة مدرستهم في «بابوا» - إندونيسيا، فهم يصنعون لحظات سعيدة معاً.

2- العُمّال

راحات بن مصطفيز ■ بنغلاديش / كان يوماً عادياً في ميناء نهر Nagarbari، في Bera،Pabna - بنغلاديش، حيث يعمل العمّال هناك منذ الفجر حتى المساء لتفريغ المنتجات من السفن، حاملين البضائع على رؤوسهم، ماشين على مسارات خشبية طويلة، وتبدو ظلالهم على جانب السفينة.