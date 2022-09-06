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الامارات | زووم.. على العالم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زووم.. على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1- حرب  الطحين

محمد الأمسياه رؤوف ■ إندونيسيا / مجموعة من الأطفال يحتفلون بتخرّجهم في المدرسة من خلال اللعب بالطحين في ما يشبه الحرب الطريفة. وعلى الرغم من فقرهم وسوء حالة مدرستهم في «بابوا» - إندونيسيا، فهم يصنعون لحظات سعيدة معاً.

2- العُمّال

راحات بن مصطفيز ■ بنغلاديش / كان يوماً عادياً في ميناء نهر Nagarbari، في Bera،Pabna - بنغلاديش، حيث يعمل العمّال هناك منذ الفجر حتى المساء لتفريغ المنتجات من السفن، حاملين البضائع على رؤوسهم، ماشين على مسارات خشبية طويلة، وتبدو ظلالهم على جانب السفينة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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