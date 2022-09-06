الامارات | إطلالات النجوم.. لحظات لا تفوّت في «البندقية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد إطلالات النجوم على السجادة الحمراء من اللحظات التي لا تُفوّت في مهرجان البندقية السينمائي، إذ كان الجمهور على موعد مع أزياء لافتة جذبت الانتباه منذ انطلاق الحدث الأربعاء الماضي.

ووقفت النجمة كاترين دونوف أمام العدسات، مرتدية فستاناً باللون الأحمر الزاهي. وبينما اختارت الممثلة إيزابيل أوبير فستاناً محتشماً يكشف عن يديها فقط، أطلت النجمة بينيلوبي كروز بفستان أسود طويل عليه نقوش لأوراق شجر وردية.