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الامارات | متاحف ستراسبورغ: زيادة أيام الغلق الأسبوعية توفيراً للكهرباء

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باريس ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن متاحف ستراسبورغ: زيادة أيام الغلق الأسبوعية توفيراً للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم سلطات المتاحف في مدينة ستراسبورغ الفرنسية زيادة أيام الغلق في المستقبل القريب في محاولة لتوفير الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء.

ومن المنتظر أن تصبح أيام الغلق الأسبوعية يومين بدلاً من يوم.

وصدرت أوامر لتلك المنشآت أيضاً بغلق أبوابها ما بين الواحدة والثانية ظهراً يومياً.  

وتدخل تدابير توفير الطاقة الجديدة حيّز التنفيذ في الثالث من أكتوبر وستطال ثمانية متاحف؛ وفي المقابل لن ترتفع رسوم الدخول.

واعتبر كثيرون الإجراء مثيراً للجدل، ومن هذا المنطلق أطلق سياسيون التماساً ضده.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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