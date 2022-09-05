أسباب انتفاخ القدمين وطرق علاجها والوقاية منها في خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يعاني الشخص من تورم القدمين لعدد من الأسباب، من بينها الإصابة الطفيفة وهي واضحة وسهلة العلاج، ومع ذلك، قد يكون انتفاخ القدمين علامة أخرى على وجود حالة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، وفيما يلي أبرز اسباب انتفاخ القدمين وطرق علاجها والوقاية منها.

ويستعرض «هن»، اسباب انتفاخ القدمين وطرق علاجها والوقاية منها في التقرير التالي، وفقا لموقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص وخدمات الصحة الوطنية البريطاني:

أسباب انتفاخ وتورم القدمين

الوذمة

الوذمة هي المصطلح الطبي للتورم الذي يحدث عندما يحبس السائل في أنسجة الجسم، عادة ما يصيب الساقين والقدمين ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الوجه أو البطن.

العلاج

قد تختفي الوذمة من تلقاء نفسها، أو قد يكون هناك سبب أساسي يحتاج إلى علاج طبي.

تشمل العلاجات المنزلية ارتداء الجوارب الداعمة، وتقليل تناول الملح، والاستلقاء أثناء رفع الساقين فوق الصدر.

إذا لم يتحسن التورم، يجب على الشخص التحدث إلى الطبيب.

إصابة القدم أو الكاحل

يمكن أن تسبب إصابة القدم أو الكاحل تورم القدمين في هذه المنطقة من الجسم.

على سبيل المثال، قد يتسبب التواء الكاحل، الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة أكثر من اللازم، في تورم القدم.

علاج انتفاخ القدمين

لعلاج إصابة في القدم أو الكاحل، يجب على الشخص رفع قدمه عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة.

يمكن أن يساعد استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة على تقليل التورم، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية في تخفيف الشعور بعدم الراحة.

إذا لم يختفي التورم والألم، فقد يحتاج الشخص إلى مراجعة الطبيب لاستبعاد حدوث ضرر أكبر.

الحمل

من الأعراض الشائعة للحمل المتأخر تورم القدمين والكاحلين، هذا التورم ناتج عن احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوردة.

العلاج المنزلي

لعلاج القدم المتورمة أثناء الحمل، يمكن للمرأة رفع أقدامها قدر الإمكان، وارتداء أحذية مريحة وداعمة، وتجنب الوقوف لفترات طويلة.

يمكن أن يساعد الحفاظ على البرودة وتجنب الملح وزيادة تناول الماء في تقليل احتباس السوائل.

يجب أن يقلل ارتداء الملابس الداعمة، مثل الجوارب الضيقة أو الضاغطة، من الشعور بعدم الراحة ويساعد على تقليل التورم.

اللايف ستايل

يمكن أن تؤدي بعض عوامل نمط الحياة أيضًا إلى تورم القدمين حيث تشمل هذه العوامل الآتي:

اتباع أسلوب حياة غير مستقر.

زيادة الوزن.

ارتداء أحذية غير مناسبة.

العلاجات المنزلية

يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي من خطر تورم القدمين.

تشمل الطرق الأخرى للتخفيف من تورم القدمين ما يلي:

شرب الكثير من الماء.

ارتداء الجوارب الضاغطة.

نقع القدمين في ماء بارد.

رفع القدمين فوق القلب بانتظام.

البقاء نشط.

فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن.

اتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملح.

تدليك القدمين.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، حيث يمكن أن تساعد في تقليل احتباس الماء.