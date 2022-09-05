طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل.. بتكات ونصائح الست غالية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثيرون وخاصة ربات البيوت عن طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل، بنصائح الست غالية، حيث يعد أساسيا على السفرة المصرية، ومن أكثر المقبلات التي تفتح الشهية وتساعد على تناول الطعام، وتفضله الكثير من السيدات بل أن بعضهن يفضلن صنعه في المنزل.

ويستعرض «هن»، طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل في البيت بتكات ووصفات ونصائح الست غالية.

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بنصائح الست غالية

2 كيلو زيتون أخضر تفاحي.

نصف كيلو جزر مبشور.

نصف كيلو شرائح ليمون.

نصف كيلو فلفل حار شرائح.

2 حزمة كرفس مفروم.

2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر مفروم.

قشر ليمون معصور.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

المحلول الملحي

2 لتر ماء مغلي.

كوب ملح.

كوب عصير ليمون.

زيت للوش.

طريقة تحضير الزيتون الأخضر المخلل بنصائح الست غالية

يغسل الزيتون ويصفى ويدق بالمدق ثم اعملي تشققات بالسكينة.

بعد الانتهاء من الكمية كلها نبدأ في عمل الخلطة.

يخلط الجزر والفلفل والليمون والكرفس والفلفل الأحمر ويضاف الكركم والكزبرة الناشفة وحبة البركة وتقلب المكونات كلها.

يوضع في البرطمان بالتبادل طبقات من الزيتون والخلطة لحين الانتهاء من البرطمان كله.

بعد ذلك نبدأ في عمل المحلول الملحي بإضافة الملح علي الماء والليمون ويقلب جيدا.

يضاف المحلول علي الزيتون وعلى الوش يوضع قشر الليمون المعصور وطبقة عازلة من الزيت.

يوضع كيس على الفتحة ويغلق الغطاء ويترك أسبوعين، ويمكن أن يترك لمدة شهر في فترة التمليح.

تكات الزتوين الأخضر المخلل

الزيتون التفاحي لا ينقع قبل التمليح كي لا يتحول لونه للأسود.

يمكن إضافة مكونات أو تقليل مكونات من خليط الزتيون حسب الذوق.

المحلول الملحي يجب أن يكون مغطي طبقات الزيتون وواصل لها كلها.

أهم طبقة هي طبقة الليمون والزيت.

المحلول الملحي يجب أن تكون المياه مغلية وباردة ولكل كوب ماء ملعقة كبيرة ملح.

يجب أن تأخذي من الزيتون بعد تمليحة بملعقة نظيفة وخافة.