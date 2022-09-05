علامة تظهر عند الاستيقاظ في الصباح تشير الي نقص فيتامين مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يدعم فيتامين ب 12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، ولكن نقصه يسبب سلسلة من المشاكل، وتشير الأبحاث أن إحدى هذه العلامات تظهر عند الاستيقاظ في الصباح بنسبة 86 بالمائة من الحالات.

كما يؤدي فيتامين ب 12 العديد من الأدوار المهمة في الجسم، فهو يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويدعم الجهاز العصبي ويحارب التعب.

ويعتبر التعب من أكثر العلامات وضوحًا التي تظهر في الصباح عندما نستيقظ من النوم، وفق ما ذكر موقع "express".

وفي دراسة استقصائية على ما يقرب من ألف مريض في إنجلترا نُشرت في المجلة البريطانية للتمريض، وجد أن المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لديهم تباين كبير في الأعراض، ومع ذلك، وجد أن أحد الأعراض أكثر شيوعًا من جميع الأعراض الأخرى هي التعب.

لذا من المهم عدم تجاهل أعراض نقص فيتامين ب 12 فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة تسبب مشكلة كبيرة إذا تُركت دون علاج.

كيفية زيادة فيتامين ب 12 ؟

يمكن زيادة فيتامين ب 12 من خلال تناول هذه الأطعمة:

اللحوم والكبدة.

السمك

الحليب ومنتجات الألبان.

البيض.

وهناك نوعان من الحقن تساهم في زيادة فيتامين ب 12 ولكن يجب استشارة الطبيب أولا قبل تلقيها، وتشمل هيدروكسوكوبالامين و

سيانوكوبالامين.

وسيعتمد علاجك على ما إذا كان سبب نقص فيتامين ب 12 مرتبطًا بنظامك الغذائي أو بسبب مشاكل عصبية، مثل التفكير والذاكرة.

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