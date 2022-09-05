ماذا يحدث عند تناول عظام الدجاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعد الدجاج من أكثر الأطعمة الشائعة التي يتناولها العديد من الأشخاص وذلك نظرًا لعناصرها الغذائية الهامة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ.

ولكن هناك بعض الأشخاص التي تتناول عظام الدجاج دون معرفة، هل لذلك تأثير إيجابي أم سلبي على صحة الجسم؟

هل عظام الدجاج مضرة؟

يمكن تناول عظام الدجاج في حالة طهي الدجاج جيدًا، ولكن يجب الحرص على أن تكون تلك القطع صغيرة وغير حادة، حتى تتمكن المعدة من هضمه، مع الحرص على ضرورة مضغها جيدًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع food، healthcare.

وغالبًا ما تنتج المشكلة الصحية عن طريق تناول القطع الكبيرة والحادة التي يمكنها أن تعرضك لخطر الإختناق، بالإضافة إلى تعرض الجهاز الهضمي للتلف، أو حدوث انسداد معوي.

وأكثر ما يجذب الأشخاص في تناول عظام الدجاج هي الحواف، والأجزاء المكشوفة التي تحتوي على القليل من اللحوم.

هل يعتبر تناولها صحي؟

يحتوي عظام الدجاج على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية ومنها الكالسيوم والفوسفور، حيث يوفر كلاهما فوائد صحية للجسم، مثل تقوية العظام والأسنان، بالإضافة إلى احتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكولاجين الذي يعتبر هام في الحفاظ على صحة البشرة وجعلها أكثر إشراقًا، كما يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة.

كما قد يوفر الكولاجين الموجود في عظام الدجاج، بعض الفوائد وتشمل ما يلي :

تخفيف آلام المفاصل

تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام

زيادة كتلة العضلات

تقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين

زيادة معدل الأيض

كيف يمكن تناول عظام الدجاج؟

يعتبر قضم قضم عظام الدجاج هي الطريقة الأكثر شيوعًا للاستفادة بالفوائد الصحية، يمكن الحصول على الفوائد من خلال طهي عظام الدجاج في الماء لفترة طويلة من أجل إنتاج مرق الدجاج، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في طهي الخضار.

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