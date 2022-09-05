زجاجة مانكير تتسبب في حالة ذعر على متن طائرة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تسببت زجاجة طلاء أظافر ذات رائحة نفاذة، في حالة من القلق والذعر على متن طائرة، بعدما اعتقد طاقم الطائرة و المسافرين، أنه قد نشب حريق على متن الطائرة، فبعد وصول رحلة "أميركان إيرلاينز" إلى وجهتها في مطار شارلوت دوغلاس بولاية نورث كارولينا الأمريكية، فتح طاقم الطائرة مقصورة الأمتعة ولاحظوا "رائحة غريبة وغير معتادة"، كما أوردت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال.

أبلغ الطاقم سلطات المطار التي دفعت بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الطائرة للتحقق من الرائحة، التي اتضح أنها نابعة من زجاجة طلاء الأظافر.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية، إن رجال الإطفاء فحصوا مقصورة الأمتعة، وتبينوا أن زجاجة طلاء أظافر مكسورة كانت وراء الرائحة المريبة.

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