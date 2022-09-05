عروس المهرجان.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة ريا أبي راشد عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في فاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 79، في مدينة فينيسيا الإيطالية.

حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض بقصة الوان شولدر، مزود بـ اللؤلؤي اللامع عند منطقة الصدر.

واعتمدت على مكياجًا هادئ ليبرز ملامحها الجميلة، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة "كلاتش" باللون السيلفر، ليضيف تميزًا.

واختارت المجوهرات من ماركة bulgari، التي لم تكن الأولي لها خلال المهرجان، وشمل أقرط باللون السيلفر، وخاتم.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وتشمل: " يجنن الفستان"، " ملاك"، " أميرة"، " متألقة مثل العادة".