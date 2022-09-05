من هي مروة القيسي فتاة "التيك توك" التي انتحرت من الطابق الـ11؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أنهت الراقصة العراقية والتيك توكر والممثلة مروة القيسي حياتها، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الـ11 من مبنى في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها.

من هي العراقية مروة القيسي؟

- فتاة عراقية تبلغ من العمر 17 عامًا، بحسب ما ذكرت عبر حسابها على "إنستجرام".

- تعيش في بغداد.

- اشتهرت من خلال تقديمها بعض الأدوار الفنية، بالإضافة إلى شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" التي تصل متابعينها عليه إلى 308 ألف متابع، على موقع "إنستجرام" ما يقرب إلى 135 ألف متابع.

- كانت آخر ما نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو قصير "ريل" يوضح حالتها النفسية السيئة، مع كلمات تعبر عن استيائها،: "هل شعرت يوما وكأنك تجري في متاهة لا نهاية لها".

ونشرت صباح اليوم شقيقتها ملك القيسي فيديو باكية فيه ترغب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغيره من الأصدقاء عدم الاتصال بها، وتجنب سؤالها عن أي شيء يخص الواقعة، قائلة "راح أغلى شيء على قلبي اطلعوا من حياتي كافي".

مع العلم لم يتم معرفة سبب إقبالها على الانتحار حتى الآن، وحسب ما ذكرت الصحف العراقية أن الفتاة كانت تعيش مع شقيقتها في شقة سكنية، وقامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن كافة التفاصيل.

وأشارت شقيقتها في تحقيقات الجهات الأمنية إلى أن تلك المرة لم تكن المحاولة الأولى لانتحار مروة، حيث أقدمت على ذلك عدة مرات.