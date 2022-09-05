مواعيد أكل تساعد على إنقاص الوزن وضبط ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعتبر تناول الطعام المقيّد بالوقت فاعلًا في إنقاص الوزن، ولكنه يحسّن أيضًا الحالة المزاجية وضغط الدم.

ووفقًا لبحاث نُشر في JAMA Internal Medicine وجد أن تناول الطعام في وقت مبكر لمدة 8 ساعات بين الساعة 7 صباحًا و 3 مساءً أدى إلى فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية، والتحكم في ضغط الدم، وتحسين الحالة المزاجية لدى البالغين المصابين بالسمنة مقارنة بمجموعة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفق ما أورد موقع "healthline".

كتب مؤلفو الدراسة: "كان تناول الطعام المقيد في وقت مبكر (eTRE) أكثر فاعلية لفقدان الوزن وخفض ضغط الدم الانبساطي من تناول الطعام لمدة 12 ساعة أو أكثر في 14 أسبوعًا".

ولذلك قد يكون تدخل نظام eTRE علاجًا فاعلًا لكل من السمنة وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يحسن الحالة المزاجية عن طريق تقليل التعب ومشاعر الاكتئاب والاكتئاب وزيادة النشاط.

وجد الباحثون أن تأثير الأكل المقيَّد في وقت مبكر على المشاركين المصابين بالسمنة، كان يعادل تقليل مدخول السعرات الحرارية بمقدار 214 سعرة حرارية في اليوم.

يقول الخبراء أن هذا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في فقدان الوزن: "على مدى 14 أسبوعًا، 214 سعرة حرارية إضافية في اليوم تعادل 2.7 كجم فرق في فقدان الوزن. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعتبر فقدان 5% من الوزن فائدة صحية كبيرة، وبالتالي، يمكن لهذه السعرات الحرارية العديدة أن تحدث فرقًا بالتأكيد، لأنه في غضون عام قد يؤدي هذا إلى فقدان ما يقرب من 10 كجم من الوزن".

وقال الطبيب دانا هونيس اختصاصي التغذية في كاليفورنيا إن الوقت من اليوم مهم، وهذه الدراسة هي الأحدث في مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تدرس تأثير الأكل المقيد بالوقت ولكنها تركز بشكل خاص على الأكل المقيد في وقت مبكر.

وفي الدراسة اتبع المشاركون خطة تناول طعام مقيدة في وقت مبكر بتناول 500 سعرة حرارية أقل من استهلاكهم للطاقة في الراحة كل يوم بين الساعة 7 صباحًا و3 مساءً.

في فترة ما بعد الظهر والمساء، أُمروا بالصيام، وطُلب منهم متابعة هذا البرنامج على الأقل 6 أيام في الأسبوع لمدة 14 أسبوعًا.

ويبدو أن التقييد له فائدة أكبر، وسيكون منطقيًا لأن مستويات الأنسولين يمكن أن تظل منخفضة لفترة أطول من الوقت وبالتالي تزيد من حرق السعرات الحرارية.

كيف تبدأ في اتباع خطة النظام الغذائي؟

ولكن قبل الشروع في خطة تناول طعام محدودة الوقت، ينصح الخبراء بالتحدث مع الطبيب للحصول على المشورة.

وتتمثل الخطوة الأولى قبل تجربة خطة نظام غذائي مقيدة بالوقت، أو أي نظام غذائي حقًا، في رؤية طبيب الرعاية الأولية الخاص بك، والتأكد من أنه مناسب لمخاوفك الصحية.

ويمكن أن يكون لمرض السكري والحالات الأخرى تأثير بالتأكيد على أي خطة نظام غذائي.

وهناك عدد من الطرق لتنفيذ خطة الصيام المتقطع أو خطة محددة الوقت، لذا من المهم تجربة خيارات مختلفة لمعرفة ما الذي يناسب نمط حياتك.

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