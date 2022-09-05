كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج تقرحات الفم.. بقع بيضاء أو صفراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثيرون عن أسباب وأعراض وعلاج تقرحات الفم، حيث أنها عبارة عن تقرحات بقع تظهر داخل الفم، ولكن لا توجد أسباب محددة لها، ومن الممكن أن تؤدي بعض الإصابات أو الحساسية إلى ظهورها، وتتشكل على اللثة أو الشفتين أو الخدين الداخليين أو سقف الفم.

أسباب وأعراض وعلاج تقرحات الفم

كما يمكن أن تحدث تقرحات الفم بسبب عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الإصابات الطفيفة والتغيرات الهرمونية والضغط العاطفي، وهي ليست معدية، وتختفي من تلقاء نفسها ولكن هناك علاجات للمساعدة في تخفيف الألم.

ويستعرض التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج تقرحات الفم، بحسب ما نشر في موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص وخدمات الصحة الوطنية البريطاني.

ما الفرق بين تقرحات الفم وقروح البرد «الحرارة»؟

تتشكل تقرحات الفم داخل فمك، وتحدث بسبب التهيج أو الإصابة أو نقص الفيتامينات أو عوامل أخرى، بينما تظهر قروح البرد على شفتيك وتنتج عن فيروس، قرح الفم ليست معدية، ولكن قرح الزكام «الحرارة» تعتبر معدية.

ما هي أعراض تقرحات الفم؟

من السهل اكتشاف أعراض تقرحات الفم، حيث تظهر عادة على شكل بقع بيضاء أو صفراء أو رمادية في الوسط، وقد تصاب بقرحة واحدة فقط، أو قد يكون هناك المزيد، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى مثل:

انتفاخ حول القرحة.

زيادة الألم عند تنظيف أسنانك بالفرشاة.

ألم يزداد سوءً عند تناول الأطعمة الحارة أو المالحة أو الحامضة.

أسباب تقرحات الفم

السبب الدقيق لـ تقرحات الفم غير معروف، لكن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في تطور هذه القروحمن بينها التالي:

إصابة الأنسجة الطفيفة من أعمال الأسنان، مثل ملء تجويف.

عض خدك أو لسانك عن طريق الخطأ.

رد فعل تحسسي لبكتيريا معينة.

ارتداء دعامات تقويم الأسنان أو المثبتات.

نقص الفيتامينات.

استخدام معجون أسنان خشن أو كاشط.

الإكثار من تناول الأطعمة الحمضية مثل البرتقال والأناناس والفراولة.

التغيرات الهرمونية خلال دورتك الشهرية.

الضغط العصبي.

قلة النوم.

الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية.

علاج تقرحات الفم.. نصائح منزلية بسيطة

فيما يلي بعض النصائح لعلاج تقرحات الفم:

استخدم مخدرًا موضعيًا بدون وصفة طبية، مثل Orajel.

اشرب الكثير من الماء.

مارس نظافة الفم الجيدة للحفاظ على نظافة فمك قدر الإمكان.

اشطف فمك بالماء المالح الدافئ عدة مرات كل يوم.

تجنب الأطعمة الحارة والتوابل حتى تلتئم القرحة.