أعراض مقاومة الأنسولين.. أبرزها ارتفاع ضغط الدم وظهور بقع داكنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تختلف أعراض مقاومة الأنسولين، من شخص لآخر، حيث يلجأ إلى الحقن به مرضى السكري ويمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وظهور بعض البقع الداكنة في الجسم.

ويستعرض التقرير التالي، أعراض مقاومة الأنسولين، بحسب الدكتور الدكتور محمد غنام، أخصائي الغدد الصماء والسكري، خلال أحد لقائاته التليفزيونية، وكذلك مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

أعراض مقاومة الأنسولين

والإنسولين، هو هرمون يفرز من البنكرياس، يعمل على ضبط مستوى السكر، وكذلك تحويل الطعام لطاقة أو استخدامها عند اللزوم، إما تكوين العضلات أو تخزين الدهون وتكون اعراض المقاومة كالتالي:

- زيادة محيط الخِصر عن 94 سم للرجال وعن 80 سم للسيدات هي بداية أعراض مقاومة الأنسولين وبالتالي احتمالية الدخول في مرحلة ما قبل السكري 2.

- زيادة نسبة الدهون الثلاثية الضارة في الدم لأكثر من 150 والكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية المرتفعة سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وظهور أعراض مرض السكر.

- يعتبر الكبد الدهني من أعراض مقاومة الأنسولين.

- ارتفاع ضغط الدم الطبيعي عن المستوى الآمن لأكتر من 140/90 بسبب تراكم وترسب الدهون الثلاثية الضارة في الشرايين.

- زيادة الوزن وزيادة مؤشر كتلة الجسم بسبب زيادة نسبة الدهون.

- ظهور الكرش والأجناب والأرداف وترسب الدهون فيها بسبب مقاومة الأنسولين.

- ظهور بقع بنيه داكنة في منطقة الرقبة والكوع والإبط من أشهر علامات مقاومة الأنسولين.

- تكيس المبايض عند السيدات من أعراض مقاومة الأنسولين.

- عدم التركيز والتشتت يعتبر من أعراض مقاومة الأنسولين.

- الرغبة في النوم بعد تناول الطعام من علامات ارتفاع السكر في الدم عن الطبيعي.