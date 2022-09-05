كوثر مصطفى: «العمل مع محمد منير متعب لو معجبتوش الأغنية مبيناقش»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحدثت الشاعرة كوثر مصطفى، عن بدايتها في الكتابة، قائلة: «أنا كبرت وجدت نفسي أحب الكتابة وأخذتني إلى طريق الشعر والأغاني، فمنذ طفولتي أحب القراءة والكتابة كثيرا، حتي أنها كانت لعبتي وأنا صغيرة».

وكشفت الشاعرة كوثر مصطفى، أن زوج أختها الذي كان يعمل أستاذا في جامعة السوربون وشاعر لغة عربية فصحى، هو من شجع موهبتها: «كان يأتي منزلنا وينسى كتبه وعندما يعود لأخذها يجد أنني قرأتها وحينها اكتشف موهبتي فأصبح يصطحبني معه ندوات لأثقل موهبتي».

«ساح يا بداح» أول أغنية نفذتها مع الفنان محمد منير

وعن مشوارها مع النجم محمد منير، قالت الشاعرة كوثر مصطفى، خلال حديثها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، إن المخرج خيري بشارة هو من عرفها عليه بعد تعاونها معه هو والفنانة يسرا في أغنية «جت الحرارة»: «تعرفت على يسرا ومنير من خلال تجربة فيلم وبالرغم من أنها لم تكتمل، إلا أنني أكملت عمل مع الفنان محمد منير، وكانت ساح يا بداح أول أغنية نفذناها معاً، وكنت كتبتها وعرضتها عليه وتركها قليلا وعندما سافرت بعد فترة وجدته نفذها».

العمل مع محمد منير متعب

وتحدثت الشاعرة كوثر مصطفى، عن أغاني أخرى كانت عبارة عن ألحان أعجب بها الفنان محمد منير وطلب منها أن تكتب كلمات لها، قائلة: «بدأ معي بالعلي العلي يابا، وكان هذا أمر صعب جدا أن أكتب كلمات على لحن جاهز، ولكنها فرصة مع الكينج وكان يجب أن اقتنصها، وبعد نجاح الأغنية أعطاني 3 ألحان أخرى في الألبوم التالي».

ووصفت «مصطفى»، العمل مع محمد منير بالمتعب: «لإنه لو سمع الأغنية وحبها هياخدها ولو لو معجبتهوش خلاص مش هيتناقش، عشان كده المتعب في الموضوع أنك تكتب أغنية تليق بمطرب مثله».