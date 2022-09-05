أفضل أنواع وطرق تخزين المانجو.. أبرزها الزبدة والعويس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المانجو من أفضل فواكه فصل الصيف والتي ينتظرها المصريون في كل عام خاصة «مانجو الإسماعيلية» التي تتميز بجودة متفردة عن كافة أنواع المحافظات الأخرى.

وتعتمد ربات البيوت على تخزين بعض أصناف المانجو لفترات طويلة على مدار العام خاصة وأن موسم المانجو من أقصر مواسم الفاكهة يستمر لشهر ونصف تقريباً بسبب الظروف المناخية.

أفضل أنواع المانجو للتخزين

وقال المهندس إسماعيل مبارك، مدير شركة متخصصة في تخزين المانجو، إن هناك عدة مواصفات لابد من توافرها في بعض الأنواع للتخزين المنزلي أهمها جودة الثمرة ووجودها بقشرتها كاملة وتخزينها صلبة.

وأضاف «مبارك»، أن أفضل الأنواع للاستخدام في العصائر الزبدة والجولك باعتبارهما من الثمار كبيرة الحجم نسبياً ولها قشرة خارجية متماسكة وأقوى من الثمار الأخرى.

وأشار مدير شركة متخصصة في تخزين المانجو، إلى الزبدة من الأصناف التي تحتوي على كمية ألياف كبيرة ويمكنها تحمل التخزين لفترات طويلة مع احتفاظها بخواصها الطبيعية مشيراً إلى تميزها بانخفاض سعرها مقارنة بمختلف الأصناف.

وأشار إلى إمكانية تخزين أصناف العويس والتيمور والفونس بدرجات 5 تحت الصفر، موضحا أن العويس من أفضل الأنواع التي يمكن تخزينها ثمرة كاملة بقشرتها أو تقطيعها شرائح.

طرق تخزين المانجو

ويعتمد المواطنون في تخزين المانجو على الثلاجات بوضعها في درجة حرارة تحت الصفر لضمان عدم تغير خواصها في أوقات قليلة.

وقال إسماعيل مبارك، إنهم يقومون بعملية تخزين المانجو في درجات حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر لبعض الأنوع مشيراً إلى أنه يمكن لربات البيوت حفظها في درجة حرارة 2 تحت الصفر في ثلاجات مخصصة.

وأضاف أن أنواع كـ«الزبدة والعويس والتيمور والجولك» من الأصناف المحلية التي يمكن شرائها من سوق الجملة وتخزينها ثمرة كاملة بقشرتها بشرط أن تكون صلبة بالكامل بعد نضجها.

وأضاف أن المانجو «العويس، التيمور، الجولك والفونس»، من الأصناف التي يمكن تخزينها مقطعة شرائح ووضعها في أكياس مخصصة لها تحت درجة حرارة 2 تحت الصفر وتظل محتفظة بخواصها لعام تقريباً.