نوع خضروات شهير يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات للحد منها.

داء السكري من النوع 2 هو نتيجة لضعف إنتاج الأنسولين، يتمثل الدور الأساسي للأنسولين - وهو هرمون يفرزه البنكرياس - في تنظيم مستويات السكر في الدم، والتي ترتفع استجابة لتناول الطعام.

يتعين على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع السكر في الدم الناتج عن تناول الطعام.

ولحسن الحظ، ثبت أن أحد الخضروات يخفض مستويات السكر في الدم خلال دقائق من تناوله، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول اللفت يعتبر بديلا قويا للأنسولين، وفقا لموقع صحيفة express البريطانية.

وتصنف جمعية السكري الأمريكية الخضار الورقية الخضراء، والتي تشمل اللفت، على أنها أطعمة "فائقة"، ما يعني أن لها العديد من الفوائد.

وتشير دراسة نشرت في مجلة Biomedical Reports ، إلى أن هذه الفوائد لها ما يبررها، في الدراسة، تم فحص الجرعة الفعالة من الأطعمة المحتوية على اللفت.

وأجريت التجربة على 42 شخصًا يابانيًا تتراوح أعمارهم بين 21 و64 عامًا، كانت مستويات السكر في الدم لديهم أعلى من المتوسط، وتناول الأشخاص العلاج الوهمي أو الأطعمة التي تحتوي على اللفت مع وجبة عالية الكربوهيدرات.

لماذا الكربوهيدرات؟

يتم تقسيم الكربوهيدرات بسرعة إلى سكر الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكربوهيدرات بعد تناولها بوقت قصير.

وسعى الباحثون إلى التحقيق فيما إذا كان استهلاك اللفت يمكنه مواجهة هذه الآثار غير المرغوب فيها على مستويات السكر في الدم، وبعد 30 إلى 120 دقيقة من تناول وجبة الاختبار، تم تحديد متوسط مستويات السكر في الدم.

ما اكتشفه الباحثون

كان متوسط مستويات السكر في الدم بعد الوجبة أقل "بشكل ملحوظ" في مجموعة من تناولوا اللفت عن مجموعة الدواء الوهمي.

وخلص الباحثون إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن تناول الكرنب يثبط الزيادات بعد الأكل في مستويات الجلوكوز في البلازما بجرعة واحدة تبلغ 7 جرام، وأن جرعة تصل إلى 14 جرامًا آمنة".

ما الذي يفسر هذا التأثير؟

على الرغم من أن الباحثين لم يقترحوا تفسيرًا، فإن اللفت منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

هذا مهم لسببين، الأول تزيد السعرات الحرارية من زيادة الوزن مما قد يعيق إنتاج الأنسولين.

ويوضح موقع Diabetes uk : "يُعتقد أيضًا أن السمنة تؤدي إلى إحداث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتتسبب هذه التغييرات في إطلاق الأنسجة الدهنية (الأنسجة الدهنية) جزيئات الدهون في الدم، والتي يمكن أن تؤثر على الخلايا المستجيبة للأنسولين وتؤدي إلى تقليل حساسية الأنسولين".

ثانيًا، الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات يجب أن تبطئ من معدل ارتفاع مستويات السكر في الدم.

العديد من هذه الأطعمة تحتل مرتبة متدنية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) - وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

يتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

داء السكري من النوع 2 - هل أنت مصاب به؟

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك، هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

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