10 نصائح لكيفية ارتداء الأحذية المريحة بطريقة أنيقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يسود الاعتقاد بأن الأحذية ذات الكعب العالي هو رمز الأناقة، في حين أن الأحذية المريحة ترتبط أكثر بالنساء الأكبر سناً والأمهات خلال إجازة الوضع وهن يفضلن الشعور بالراحة عن جمال المظهر.

لكن هذا ببساطة غير حقيقي، لأنه حتى أحذية الباليه المسطحة المعتادة أو الصنادل يمكن أن تبدو عصرية في كل من العمل والحفلات.

إليك بعض النصائح من مختصين في الأزياء والموضة لتفاصيل دقيقة ستجعل مظهركن رائعاً حتى لو كنتن ترتدين حذاءً مسطحاً، وفقاً لموقع برايت سايد.

- إدخال الجينز في الحذاء ذي الرقبة القصيرة يفسد مظهرك ومظهر الحذاء

الأحذية ذات الرقبة القصيرة تبدو مناسبة لأي زي، ما دمنا لا ندخل البنطال الجينز بداخلها. أولاً، هذا سيفسد تناسق ملابسك، وثانياً، ستمتد رقبة الحذاء بحيث لا تناسب كاحلك بعد ذلك.

- أحذية أوكسفورد تناسب الملابس الفضفاضة

أحذية أكسفورد الكلاسيكية مناسبة تماماً مع المعاطف والبناطيل الجينز الواسعة ومع الجوارب الطويلة. وتبدو جميلة أيضاً على الأثواب الفضفاضة.

- الأحذية بدون رباط لا تتناسب مع الجوارب

الأحذية بدون رباط والبناطيل القصيرة تتناسب مع القمصان ذات الرقبة العالية، وكذلك مع التنانير التي ستبدو ممتازة مع قمصان بأكمام عالية. إذا أردت مظهراً بسيطاً، فاختاري حذاءً بدون رباط بلون هادئ. لا ينصح خبراء الأزياء بارتداء الأحذية بدون رباط مع الجوارب، فالكاحل العاري سيكون شكله أكثر جاذبية مع هذا النوع من الأحذية.

- الخف سيجعل أي مظهر مميزاً

يمكنك ارتداء الخف مع سراويل التنورة أو التنانير المتوسطة أو الأوفرولات أو الفساتين الرسمية وغير الرسمية أو البذلات النسائية. ولمن يحبون جذب الانتباه، يقترح المصممون التالي: يمكنك ارتداء الخف مع الجوارب الشبكية القصيرة أو السراويل المشدودة، لكن في هذه الحالة يجب اختيار الطراز الذي يغطي أصابع القدم.

- أحذية الباليه المسطحة تتناسب مع التنانير القصيرة والمتوسطة والفساتين

أحذية الباليه المسطحة شديدة التنوع وتناسب الفساتين الواسعة من أسفل على شكل حرف A، والسراويل القصيرة، وبناطيل الجينز. لكي يبدو مظهرك أكثر حيوية، اختاري الأحذية المسطحة التي تبرز شكل أصابع قدمك، لكن إذا كنت سترتدين الحذاء المسطح مع البنطال الطويل، فستبدو قدمك أطول.

- الصندل يتلاءم مع الملابس الطويلة

الفساتين البسيطة أو الجينز القصير مع سترة بسحاب طويل وصندل سيمنحونك مظهراً أكثر أناقة. والملابس ذات الخطوط الرأسية تجعل جسدك يبدو أطول.

الأحذية ذات الرقبة الطويلة تناسب التنانير القصيرة والتنانير المتوسطة

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حين ترتدين حذاء طويل الرقبة مع تنورة طويلة، احرصي على عدم وجود مسافة بين الحذاء والتنورة. يفضل كذلك اختيار الفستان بحيث لا يكون محكم على الجسم، وإلا سيجعل جسدك يبدو أثقل للناظرين.

- اختاري الحذاء الجلدي متناسق العرض من أجل الحصول على مظهر متوازن

إذا كان عرض نعل الحذاء أكبر من مقدمته، سيبدو ضخماً، وستبدو قدمك أكبر من حجمها الطبيعي. الحذاء الجلدي المناسب يمكن أن يتلاءم مع البناطيل المحكمة وبناطيل الجينز والتنانير والفساتين.

- احرصي ألا يكون الحذاء الرياضي العنصر الأكثر بروزاً في مظهرك

بغض النظر عن مدى الراحة التي تشعرين بها عند ارتداء الحذاء الرياضي، تذكري أنه يجذب الكثير من الاهتمام، لذا فمن المهم أن تحافظي على عنصر التوازن في ملابسك. ولكي يكون مظهرك متوازناً، اختاري حذاءً منتفخاً أو فاتح اللون أو كلاهما معاً. يوصي الخبراء أيضاً بإخفاء الجوربين في هذه الحالة.

- حين ترتدين الحذاء طويل الرقبة مع فستان، انتبهي لارتفاع مقدمة الحذاء

ارتداء الفستان مع حذاء برقبة عالية أو قصيرة أصبح أمراً تقليدياً، ومع ذلك، فمن المهم للغاية اختيار الأحذية التي تغطي الكاحلين. هذه الأحذية ستجعل الساقين يظهران أطول. إذا كنت تريدين إدخال الجينز في حذاء برقبة محكمة، فنحن نوصي بارتداء جوربين على الجينز. بهذه الطريقة ستتجنبين وجود تجاعيد في الحذاء.