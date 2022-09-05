زوجان يعثران على كنز مدفون داخل مطبخ منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

عثر زوجان على كنز من العملات الذهبية مدفونة تحت أرضية مطبخهما، بقيمته 250 ألف جنيه إسترليني، في منزل من ممتلكاتهم التي تعود إلى القرن الـ 18، شمال يوركشاير، بإنجلترا.

عاش الزوجان في العقار لمدة 10 سنوات واكتشفا المخبأ، معتقدين في البداية أنه كابل كهربائي، كما أورد موقع"ladbible".

عند الفحص الدقيق، وجدوا عملات ذهبية في وعاء بحجم علبة فحم، يعود تاريخها من عام 1610 إلى عام 1727، من عهدي جيمس الأول وتشارلز الأول إلى جورج الأول.

لم يعرفا ما هي قيمة العملات المعدنية، أو ماذا ممكن أن تفعل هذه العملات، وتم تتبع العملات المعدنية على أنها تنتمي إلى عائلة تجارية ثرية ومؤثرة من هال، تسمى Fernley-Maisters.

بدأت العائلة في استيراد وتصدير خام الحديد والأخشاب والفحم، حيث جمع جوزيف فيرنلي وزوجته سارة مايستر ثروة هائلة في حياتهما، توفي جوزيف في عام 1725 وسارة في عام 1945، تاركين الكنز ورائهم.

من المتوقع أن تجلب هذه العملة وحدها ما يصل إلى 4000 جنيه إسترليني، حيث قرر الزوجان عرضهم في مزاد علني، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ويعتبر هذا الاكتشاف لأكثر من 260 قطعة نقدية هو أيضا واحد من أكبر الاكتشافات الأثرية في بريطانيا، فإن عدد العملات المعدنية وطريقة الدفن الفريدة تمثل فرصة استثنائية لتقدير الاقتصاد الإنجليزين فالحديث عن الحظ المذهل والعملات المعدنية لا تفيد فقط الزوجين الذين وجدوها ولكن فهمنا التاريخي للاقتصاد البريطاني.

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