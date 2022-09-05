طريقة تخزين المانجو الصحيحة.. اتبعي هذه الخطوات لمذاق مميز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث ربات المنازل عن طريقة تخزين المانجو، باعتبارها واحدة من أهم الفواكه الأساسية التي تحتل مكانة كبيرة في فصل الصيف، ويفضل الكثيرون تناولها وأكلها كونها تتميز بطعم لذيذ وشهي، فضلًا عن رائحتها التي تجذب الجميع إليها، بجانب فوائدها المتعددة التي تساعد الجسم وتقيه من الكثير من الأمراض.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة تخزين المانجو، وفق موقع«wikihow».

طريقة تخزين المانجو

في البداية يجب على ربة المنزل التأكد من سلامة المانجو وصلابتها ونضوجها ورائحتها الذكية، ولا يعتبر اللون عنصرًا أساسيًا للتأكد من نضجها أم لا، إذ يختلف لون الثمرة باختلاف أنواعها.

يمكن القيام بأمر يساعد على تخزين المانجو غير الناضجة بشكل سريع، دون إفسادها، من خلال وضعها في مكان يتناسب مع درجة حرارة الغرفة المراد التخزين بها، من خلال إمكانية وضعها في برطمانات وأكياس بلاستيكية تحميها من الحشرات، التي تحتاج نحو 8 أيام حتى تنضج بشكل كامل وأساسي.

الخطوة التالية، هي وضع المانجو عقب النضج التام، في أكياس التخزين البلاستيكية، والتأكد من غلقها بشكل تام، مع إفراغ الأكسجين والهواء المتواجد داخل الكيس البلاستيكي، لضمان الحفاظ على طعمها.

نصائح لتخزين المانجو

ويمكن ترك المانجو المخزنة داخل الثلاجة لمدة عام كامل، من الصيف للصيف الذي يليه، دون إفسادها، ويمكن استخدامها ثانيًا من خلال إخراجها وتركها تذوب في رف الثلاجة أو وضعها في المطبخ في إناء مسطح، حتى يذوب الثلج، ومن ثم تناولها أو إعدادها عصيرًا للأسرة والأطفال والضيوف، كما يمكن لربة المنزل استخدام المانجو المجمدة في عمل السلطات والآيس كريم والمشروبات والصوصات، التي يكون لها مذاقًا خاصًا ومختلفًا.