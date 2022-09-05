«هدى» عن تبرعها بذهبها لإنقاذ «سيلين» من ضمور العضلات: «مستحمتلش تعبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتحمل أن تراها تتألم وبحاجة إلى العلاج، لتقرر هدى شعرواي، التبرع بمصوغاتها الذهبية لإنقاذ الطفلة سيلين، المصابة بضمور العضلات، إذ تحتاج الطفلة إلى 40 مليون جنيه ثمن الحقنة التي ستنقذ حياتها.

تروي «هدى» إنها باعت ذهبها نظرًا لحاجتها الشديدة للمال، ولكنها في أثناء بحثها عن سعر الذهب على شبكة الإنترنت، شاهدت منشورًا يتحدث عن حالة الطفلة سيلين: «شاهدت فيديو لسيلين وهي في العلاج الطبيعي، وكانت بتتألم جدا، وبصيت لبنتي ماريا ومقدرتش أشوف حاجة زي دي قدامي وأفكر في أي حاجة غير سيلين، وتوكلت على الله وقولت هبيعه بس سمعت عن المزاد».

«هدى» سيدة تتبرع بذهبها لإنقاذ «سيلين»

وأضافت «هدى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين: «عرفت إن في مزادات على الذهب وعرضت الذهب على المزاد، وكان سعره 23 ألف جنيه، وبعد عرضه على المزاد وصل لـ120 ألف جنيه، ومن يشتري الذهب لا يأخذه ويتركه للمزاد».

أسرة «سيلين» جمعت 11 مليونًا

وتابعت السيدة: «مهما كانت حاجتي المادية، أنا قاعدة وبأكل وبشرب وبصحتي والدنيا جميلة ومستورة معايا جدًا، ولكن البنت سيلين مش عارفة تقعد القعدة العادية، وبدأ يحصلها تقوس في ظهرها، وأي حد مكاني هيعمل كده، خصوصًا إن الأطباء المعالجين ليها وصوا بسرعة أخذها للحقنة بأسرع وقت».

ودعت «هدى» كل من لديه القدرة على التبرع بمساعدة الطفلة سيلين، لافتة إلى أن أسرة الطفلة تمكنت من جمع مبلغ 11 مليون جنيه، وأنها مازالت في حاجة إلى جمع الكثير من أجل علاجها.